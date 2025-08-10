augusztus 11., hétfő

Szívesen horgászik az óceánban

Tegnap, 10:46

Perthben talált otthonra a győri nő - "A füstölt kolbász, a Túró Rudi, és a gesztenyepüré hiányzik legjobban" - fotók

Címkék#Péter Csilla#kaland#élet#Ausztrália

Péter Csilla győri származású, a városban nőtt fel, iskoláit itt végezte. De vonzotta az utazás, és végül vándorlása során Ausztráliában telepedett le. Családot alapított, megtalálta számítását. Mint lapunknak elmondta, Ausztrália a világ egyik legnagyszerűbb helye, ahol mindig süt a nap, az emberek pedig élvezik az életet, barátságosak, kiegyensúlyozottak. Csilla a legszívesebben idejét a strandon vagy az óceánon tölti saját hajójában.

Gyurina Zsolt

A győri származású Péter Csilla évtizedek óta él külföldön. Tizenhat esztendeje az Ausztrália nyugati oldalán, az Indiai-óceán partján fekvő 2,5 milliós nagyvárosban, Perth-ben él. Eredetileg könyvelőnek tanult, de Magyarországot elhagyva eleinte szinte bármilyen munkát elvállalt, hogy fenn tudja tartani magát. Takarított, pincérkedett, ruhát varrt. Először Németországban kereste a boldogulást, majd Ausztráliában találta meg új otthonát. Ahogy elárulta: az ausztrálok nyugodtak, kedvesek és befogadóak. Életminőségük összehasonlíthatatlanul jobb, mint az Európában élőké. A déli kontinensen találhatók a világ legkáprázatosabb, hófehér homokos tengerpartjai, köztük otthonához közel, Perth-ben. A lenyűgöző óceán elvarázsolta. 

Ausztrália nyugati nagyvárosába Győrből - Chilla Richardson nagy kalandja jó életet hozott
Ausztrália nyugati nagyvárosába Győrből - Péter Csilla nagy kalandja jó életet hozott neki.

Ausztrália nyugati nagyvárosába Győrből 

- Tizenkilenc évesen hagytam el Győrt - kezdte történetét lapunknak. - Egy barátnőm akkor kezdett el dolgozni egy helyi irodában, és megrémültem attól, hogy azt mondta, a következő negyven évben ott fog dolgozni. Nem szerettem volna, ha ez az élet vár rám is, ezért terveket szőttem, és nekiindultam a nagyvilágnak. Először Németországba mentem, ahol kitanultam a pincérkedés csínját-bínját, majd megszereztem az állampolgárságot. De valami hiányzott, ezért úgy éreztem, mennem kell.

Végül Ausztráliában költött ki, Perth-be költözött. Amikor ottani életéről kérdeztük, Csilla kifejtette: az ausztrálok magasabb életszínvonala életvitelükben is meglátszik. A fürdőruha szinte állandó kellék az autó csomagtartójában, hogy munka után vagy bármikor spontán megállhassanak a part mellett egy csobbanásra és élvezzék az életet. Nagyon sokat szörföznek, hajóznak, kajakoznak és így tovább. Megihatsz egy-két sört, azzal még vezetni is lehet. 

- Perth a világon az egyik legnaposabb hely, talán ettől is van az, hogy tapasztalatom szerint alapjában sokkal jobb az emberek hangulata, mint Európában. Az évben 260 feletti a napsütések napok száma. Persze nagyon meleg van, néha a napszemüveg is szó szerint leolvad a fejedről, de minden légkondicionált, az élet kényelmes. Legfeljebb a kocsiig kell elmenni a forróságban, az óceán vize pedig hűsít - magyarázta.

Ausztrália nyugati nagyvárosába Győrből - Chilla Richardson (fehérben) nagy kalandja jó életet hozott
Az évben 260 feletti a napsütések napok száma. Péter Csilla (fehérben).

Szívesen horgászik az óceánban

Csilla szabadidejében szívesen hajózik két lányával, Sophie-val és Gracie-vel és a barátokkal saját kis hajójával, vagy horgászik az óceánban. 

- Van egy applikációm, amely mutatja a szélirányt, annak erősségét, a dagályt. Azt figyelve, egy úgymond óceáni navigációs app segítségével közlekedem a vízen. Ha megfelelőek a körülmények, máris irány az óceán. Szeretek horgászni, bár a cápák olykor leharapják a horogról a halaimat. Nagy bálnák élnek a vizekben, azokat szintén gyakran látni. Egyszer a hajóm alatt úszott el egy hatalmas bálna pont akkor, amikor édesanyám is kilátogatott hozzám Győrből, és elvittem horgászni. Akkora volt, mint egy négyemeletes ház. Számtalan delfin is ugrál ki a hullámokból - adott élménybeszámolót az ausztrál mindennapokról.

Hiányzik a Túró Rudi

Édesanyja már háromszor látogatta meg, de őt mindig hazahúzta a szíve. Csilla nagyjából két évente látogat haza Győrbe a család, a barátok kedvéért, mi is az Adyvárosi Tópartyn találkoztunk vele nemrégiben. 

Viszont sokan és sokszor látogatják meg rokonok, barátok Ausztráliában. 

- Ami a legjobban hiányzik Győrből és Magyarországról, az 

  • a füstölt kolbász, 
  • a Túró Rudi, 
  • és a gesztenyepüré. 
    - Ezekért megőrülök. Perthben él egy magyar hentes, de az édesanyám vásárolta győri szarvaskolbásznak nem ér a nyomába. A Túró Rudit megtanultam elkészíteni, de a gesztenyepüré kifogott rajtam. Olykor kicsempészem az alapanyagot repülőn Ausztráliába, és izgulok, nehogy a kutyák a repülőtéren kiszagolják - mesélte nekünk vidáman Csilla.

 

