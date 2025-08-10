Perthben talált otthonra a győri nő - "A füstölt kolbász, a Túró Rudi, és a gesztenyepüré hiányzik legjobban" - fotók

A győri származású Péter Csilla évtizedek óta él külföldön. Tizenhat esztendeje az Ausztrália nyugati oldalán, az Indiai-óceán partján fekvő 2,5 milliós nagyvárosban, Perth-ben él. Eredetileg könyvelőnek tanult, de Magyarországot elhagyva eleinte szinte bármilyen munkát elvállalt, hogy fenn tudja tartani magát. Takarított, pincérkedett, ruhát varrt. Először Németországban kereste a boldogulást, majd Ausztráliában találta meg új otthonát. Ahogy elárulta: az ausztrálok nyugodtak, kedvesek és befogadóak. Életminőségük összehasonlíthatatlanul jobb, mint az Európában élőké. A déli kontinensen találhatók a világ legkáprázatosabb, hófehér homokos tengerpartjai, köztük otthonához közel, Perth-ben. A lenyűgöző óceán elvarázsolta.

Ausztrália nyugati nagyvárosába Győrből - Péter Csilla nagy kalandja jó életet hozott neki.

- Tizenkilenc évesen hagytam el Győrt - kezdte történetét lapunknak. - Egy barátnőm akkor kezdett el dolgozni egy helyi irodában, és megrémültem attól, hogy azt mondta, a következő negyven évben ott fog dolgozni. Nem szerettem volna, ha ez az élet vár rám is, ezért terveket szőttem, és nekiindultam a nagyvilágnak. Először Németországba mentem, ahol kitanultam a pincérkedés csínját-bínját, majd megszereztem az állampolgárságot. De valami hiányzott, ezért úgy éreztem, mennem kell.

Végül Ausztráliában költött ki, Perth-be költözött. Amikor ottani életéről kérdeztük, Csilla kifejtette: az ausztrálok magasabb életszínvonala életvitelükben is meglátszik. A fürdőruha szinte állandó kellék az autó csomagtartójában, hogy munka után vagy bármikor spontán megállhassanak a part mellett egy csobbanásra és élvezzék az életet. Nagyon sokat szörföznek, hajóznak, kajakoznak és így tovább. Megihatsz egy-két sört, azzal még vezetni is lehet.

- Perth a világon az egyik legnaposabb hely, talán ettől is van az, hogy tapasztalatom szerint alapjában sokkal jobb az emberek hangulata, mint Európában. Az évben 260 feletti a napsütések napok száma. Persze nagyon meleg van, néha a napszemüveg is szó szerint leolvad a fejedről, de minden légkondicionált, az élet kényelmes. Legfeljebb a kocsiig kell elmenni a forróságban, az óceán vize pedig hűsít - magyarázta.