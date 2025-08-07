Augusztusban vethető zöldségek – még most gondolhatunk az őszi terményekre

Augusztusban még bőven lehet vetni különféle zöldségeket – főleg azokat, amelyek gyorsan nőnek, vagy hidegtűrők, így őszre vagy akár kora télre betakaríthatók. Íme egy lista az augusztusban vethető vetőmagokról, a Kisalföld éghajlati viszonyaihoz igazodva.

Fotó: Mészely Réka

Augusztusban vethető zöldségek

1. Retek (pl. hónapos retek)

Gyorsan növő zöldség, már 4–6 hét múlva szedhető.

Hűvösebb időben is jól fejlődik.

Vethető akár augusztus végéig.

2. Spenót

Kifejezetten jól bírja a hűvösebb időt.

Augusztus második felétől vetve szeptember–októberben szedhető. (a tavaszi vetésből visszafogott magból már korábban szórtunk el, és szépen cseperednek a bőséges csapadéknak is köszönhetően).

3. Saláta (fejes, tépő, római)

Rövid tenyészidejű fajtákat érdemes választani.

Előneveléssel vagy direkt vetéssel is sikeres lehet.

Védett helyen, fóliában akár télen is áttelelhet.

4. Rukkola

Gyorsan kel és nő (3-4 hét múlva már szedhető).

Egész ősszel lehet folyamatosan vetni.

5. Cékla (kis fejű fajták)

Csak akkor vessük, ha még legalább 60 napos tenyészidő van hátra a fagyokig.

A kisebb gumók gyorsabban beérnek, de akár a levelét is hasznosíthatjuk.

6. Sárgarépa (korai fajták)

Rövidebb tenyészidejű, "bébirépa" típusokat érdemes vetni.

Vetés után takarással (pl. fátyolfólia) lehet segíteni a kelést.

7. Petrezselyem (gyökér és levél)

Lassan kel, de ha van még legalább 2–2,5 hónap a fagyokig, megéri vetni.

A levele szedhető ősszel is.

8. Káposztafélék palántázása

A fejes káposzta, kelkáposzta, fodros kel palántaként kiültethető.

Augusztusban még lehet késői őszi/téli fajtákat ültetni.

9. Kapormag

Szeptemberig vethető, ha friss levelet szeretnénk még ősszel. Olvastuk, hogy vetés előtt érdemes fagyasztóba tenni: kipróbáltuk így is.

Plusz ötletek: mi még az uborkával és a cukkinivel is megpróbálkozunk!

Zöldtrágya növények

Ha már nem szeretnénk haszonnövényt vetni, augusztusban még zöldtrágyát is vethetünk, például:

mustár

facélia (mézontófű)

lóbab

rozs (ősszel vethető)

Ezek javítják a talaj szerkezetét, megkötik a tápanyagokat és visszaszorítják a gyomokat.

Vetési tippek augusztusra: Válasszunk rövid tenyészidejű fajtákat. Tartsuk nedvesen a talajt a keléshez, mert augusztusban még meleg és száraz lehet. Használjunk árnyékolást vagy fátyolfóliát, hogy megvédjük a fiatal palántákat az erős napsütéstől vagy később a hidegtől.



