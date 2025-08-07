augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kert

22 perce

Augusztusban vethető zöldségek – még most gondolhatunk az őszi terményekre

Címkék#augusztusban#facélia#zöldtrágya#Kisalföld#lista#haszonnövény

Augusztusban vethető zöldségek után kutattunk. Az augusztus nem csak a betakarítás hónapja lehet: az őszi begyűjtést is megalapozhatjuk most.

Mészely Réka

Augusztusban még bőven lehet vetni különféle zöldségeket – főleg azokat, amelyek gyorsan nőnek, vagy hidegtűrők, így őszre vagy akár kora télre betakaríthatók. Íme egy lista az augusztusban vethető vetőmagokról, a Kisalföld éghajlati viszonyaihoz igazodva.

Augusztusban vethető zöldségek után kutattunk és be is vásároltunk
Augusztusban vethető zöldségek után kutattunk és be is vásároltunk
Fotó: Mészely Réka

Augusztusban vethető zöldségek

1. Retek (pl. hónapos retek)

Gyorsan növő zöldség, már 4–6 hét múlva szedhető.

Hűvösebb időben is jól fejlődik.

Vethető akár augusztus végéig.

2. Spenót

Kifejezetten jól bírja a hűvösebb időt.

Augusztus második felétől vetve szeptember–októberben szedhető. (a tavaszi vetésből visszafogott magból már korábban szórtunk el, és szépen cseperednek a bőséges csapadéknak is köszönhetően).

3. Saláta (fejes, tépő, római)

Rövid tenyészidejű fajtákat érdemes választani.

Előneveléssel vagy direkt vetéssel is sikeres lehet.

Védett helyen, fóliában akár télen is áttelelhet.

4. Rukkola

Gyorsan kel és nő (3-4 hét múlva már szedhető).

Egész ősszel lehet folyamatosan vetni.

5. Cékla (kis fejű fajták)

Csak akkor vessük, ha még legalább 60 napos tenyészidő van hátra a fagyokig.

A kisebb gumók gyorsabban beérnek, de akár a levelét is hasznosíthatjuk. 

6. Sárgarépa (korai fajták)

Rövidebb tenyészidejű, "bébirépa" típusokat érdemes vetni.

Vetés után takarással (pl. fátyolfólia) lehet segíteni a kelést.

7. Petrezselyem (gyökér és levél)

Lassan kel, de ha van még legalább 2–2,5 hónap a fagyokig, megéri vetni.

A levele szedhető ősszel is.

8. Káposztafélék palántázása

A fejes káposzta, kelkáposzta, fodros kel palántaként kiültethető.

Augusztusban még lehet késői őszi/téli fajtákat ültetni.

9. Kapormag

Szeptemberig vethető, ha friss levelet szeretnénk még ősszel. Olvastuk, hogy vetés előtt érdemes fagyasztóba tenni: kipróbáltuk így is. 

Plusz ötletek: mi még az uborkával és a cukkinivel is megpróbálkozunk!

Zöldtrágya növények

Ha már nem szeretnénk haszonnövényt vetni, augusztusban még zöldtrágyát is vethetünk, például:

  • mustár
  • facélia (mézontófű)
  • lóbab
  • rozs (ősszel vethető)

Ezek javítják a talaj szerkezetét, megkötik a tápanyagokat és visszaszorítják a gyomokat.

Vetési tippek augusztusra:

Válasszunk rövid tenyészidejű fajtákat.

Tartsuk nedvesen a talajt a keléshez, mert augusztusban még meleg és száraz lehet.

Használjunk árnyékolást vagy fátyolfóliát, hogy megvédjük a fiatal palántákat az erős napsütéstől vagy később a hidegtől.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu