Augusztus 20

1 órája

Több járat, több férőhely - Készül az ünnepekre a MÁV

Címkék#MÁV#szerelvény#többletjáratokkal máv#ünnepnapi#utasforgalom

Augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket. Augusztus 20-án többletjáratokkal készül a MÁV.

Kisalföld.hu

Megnövelt férőhellyel és többletjáratokkal készül a MÁV-csoport az augusztus 20-i nemzeti ünnepre - közölte a közlekedési vállalat az MTI-vel hétfőn. Azt írták: az előzetes jegyértékesítéseket figyelve a MÁV-csoport több kocsival indítja az InterCity-vonatokat. A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon.

Augusztus 20
Augusztus 20.: Segítik a fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérőket. Fotó: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula

Augusztus 20-án ünnepi menetrend lép életbe

A vonatközlekedési rendben csak egy változás lesz: augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe. A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. Hozzátették: érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV-applikációt.

InterCityk több kocsival

Kitértek arra, hogy a MÁV országos haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat, amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést. Szükség esetén MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utas kényelmesen célba juthasson. A közlemény szerint augusztus 19-én és 20-án az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek.

A Volán járatainak közlekedési rendje is változik, 29 többletjáratot biztosít a MÁV-csoport a 22A, a 40-es, az 55-ös, a 63-as, a 169E és a 240-es vonalon. Ezen felül a 38-as járatcsaládon csuklós autóbuszok közlekednek napközben - írták.

 

