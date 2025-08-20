Augusztus 20.: Szent István ünnepe Kópházán - fotók

„Szükségünk van olyan ünnepekre, mint a mai, amelyeken a múltra emlékezve, a Szent István-i példából erőt és tartást nyerünk a jövőt formáló elképzelésekhez. És szükségünk van jelekre. Olyan királyi és keresztényi látható jelekre, mint a hármashalom és az itt felállított kettőskereszt, amely emlékeztet az 1000 évesnél is több ideje létező államiságunkra, arra a Szent István-i örökségre, amely zsinórmértékül kell, hogy szolgáljon a nemzet megmaradásáért fáradozóknak és minden magát a magyar nemzethez tartozónak valló embernek.” – mondta ünnepi beszédében Firtl Mátyás, Kópháza polgármestere a szerdai nemzeti ünnepen a kópházi kegytemplom kertjében általa éppen 20 évvel ezelőtt állíttatott kettőskeresztnél, a saját kezűleg kialakított hármashalom előtt, majd harangzúgás és ima kíséretében helyezte el a tisztelet és hálaadás koszorúját.

Augusztus 20.: Szent István ünnepe Kópházán

Forrás: kisalfold.hu / olvasói fotó

A kettőskeresztet 2021-ben a Kópházáért Za Koljnof Egyesület fiataljai újították fel. Közösségi oldalán tett bejegyzésében Firtl Mátyás teljes ünnepi beszéde elérhető.