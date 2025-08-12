augusztus 12., kedd

Államalapítás és Szent István ünnepe

1 órája

Ezekkel a programokkal készülnek Győrben augusztus 20-ára

Címkék#győri#István#ünnepség#program

Államalapítás és Szent István ünnepe lesz Győrben. Mutatjuk, milyen programok várhatóak augusztus 20-án és a hónapban.

Kisalföld.hu
Ezekkel a programokkal készülnek Győrben augusztus 20-ára

Kósa Roland alpolgármester, Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője és Borsi Róbert kulturális tanácsnok.

Fotó: Csapó Balázs

Sajtótájékoztatón ismertették az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó győri programokat kedden, a Bécsi kapu téren, a Szent István lovasszobor előtt. Mint elhangzott, augusztus végéig Szent István király győri öröksége szabadtéri kiállításon látható a Bécsi kapu téren, illetve a Szent Koronának, a magyar államiság kiemelkedő jelképének öt méter magas és öt méter átmérőjű másolatát a Városház téren állítják ki augusztus 18. és 24. között. Az installáció Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománc művész alkotása. Az építmény egy mini-múzeum, ahol az ereklye történetével és alkotóelemeivel ismerkedhetnek meg a látogatók. 

Augusztus 20 Győrben
Augusztus 20. Győrben: a marcalvárosi programok mindig sok látogatót vonzanak. Fotó: Kisalföld-archívum

Augusztus 20. Győrben

Az augusztus 20-i ünnepség reggel 9-kor Szent István-napi koszorúzási ünnepséggel kezdődik a Bécsi kapu téren. Ugyancsak 9 órakor zenés ébresztővel veszi kezdetét a marcalvárosi fesztivál a Szentlélek téren. Ezt követően 10-kor a Matiné Zenekar, 11-kor a Csiribiri Zenekar lép fel, 11:30-kor tartják a kenyérszentelést. A program az Iszkiri Zenekarral (13:45), Baranyai István és zenekarával (14:30), a Király Duóval (15:45) folytatódik. 18 órakor Császár Előd és Hoffer Dani zenekara, az FLM, 19 órakor a The Biebers (Puskás-Dallos Petiék), 20:30-tól a Dolly Plusssz ad koncertet.

Ugyancsak augusztus 20-án, szerdán ingyenesen látogatható az Esterházy-palotában a Munkácsy – Egy remekmű születése című időszaki kiállítás. 19 órától történelmi kvízjátékra hívják a Radó-szigetre a maximum öttagú csapatokat. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet. Ugyancsak a Radón vetítik le 21 órától Koltay Róbert monumentális művének filmváltozatát, az István, a király rockoperát. Esőhelyszín a Rómer Ház.

Ezekkel a programokkal készülnek Győrben augusztus 20-ára

Fotók: Csapó Balázs

A Radó-szigeten 10 órától Virgonckodó Játszópark lesz népi játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal. 

A Pinnyédi Hídpikniket augusztus 16-án, szombaton 10 órától rendezik a pinnyédi híd előtti parkolóban, este az Első Emelet lép fel. Augusztus 18-án 16 órakor a győri Központi Könyvtár klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.) a MOKKA Alkotócsoport regisztrációhoz kötött kézműves foglalkozást tart gyerekeknek, de 21-én is lesz kézműves foglalkozás lesz gyerekkönyvtárosokkal 10 és 10.45-kor. Augusztus 21-én Győrszentivánon, a Duna Filmszínházban (Déryné utca 11.) nézhetjük meg regisztrációhoz kötve az 1977-es klasszikus alkotást, a Veri az ördög a feleségét. Augusztus 31-ig a gyor.hu oldalon online történelmi kvízjátékot tölthetünk ki.

Nyitott tárlatvezetést tartanak az Esterházy-palotában augusztus 16-23-30-án 17 és 18 órakor a Munkácsy – Egy remekmű születése kiállításban címmel.

A budapesti programok itt olvashatók.

 

