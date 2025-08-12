Ezekkel a programokkal készülnek Győrben augusztus 20-ára

Sajtótájékoztatón ismertették az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó győri programokat kedden, a Bécsi kapu téren, a Szent István lovasszobor előtt. Mint elhangzott, augusztus végéig Szent István király győri öröksége szabadtéri kiállításon látható a Bécsi kapu téren, illetve a Szent Koronának, a magyar államiság kiemelkedő jelképének öt méter magas és öt méter átmérőjű másolatát a Városház téren állítják ki augusztus 18. és 24. között. Az installáció Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománc művész alkotása. Az építmény egy mini-múzeum, ahol az ereklye történetével és alkotóelemeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.

Augusztus 20. Győrben: a marcalvárosi programok mindig sok látogatót vonzanak. Fotó: Kisalföld-archívum

Augusztus 20. Győrben

Az augusztus 20-i ünnepség reggel 9-kor Szent István-napi koszorúzási ünnepséggel kezdődik a Bécsi kapu téren. Ugyancsak 9 órakor zenés ébresztővel veszi kezdetét a marcalvárosi fesztivál a Szentlélek téren. Ezt követően 10-kor a Matiné Zenekar, 11-kor a Csiribiri Zenekar lép fel, 11:30-kor tartják a kenyérszentelést. A program az Iszkiri Zenekarral (13:45), Baranyai István és zenekarával (14:30), a Király Duóval (15:45) folytatódik. 18 órakor Császár Előd és Hoffer Dani zenekara, az FLM, 19 órakor a The Biebers (Puskás-Dallos Petiék), 20:30-tól a Dolly Plusssz ad koncertet.

Ugyancsak augusztus 20-án, szerdán ingyenesen látogatható az Esterházy-palotában a Munkácsy – Egy remekmű születése című időszaki kiállítás. 19 órától történelmi kvízjátékra hívják a Radó-szigetre a maximum öttagú csapatokat. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet. Ugyancsak a Radón vetítik le 21 órától Koltay Róbert monumentális művének filmváltozatát, az István, a király rockoperát. Esőhelyszín a Rómer Ház.