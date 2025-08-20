Sztárfellépőkkel ünnepeltek
1 órája
Búcsú hangulat Győrben - Augusztus 20 Fesztivál Marcalvárosban - galéria, videó
Augusztus 20-án Győr Marcalvárosban igazi búcsú hangulat volt, ugyanis ünnepi fesztivált rendeztek sztárfellépőkkel.
Fotó: Molcsányi Máté
Szerdán már egy reggeli zenés ébresztővel kezdetét vette a győri Augusztus 20. Fesztivál Marcalvárosban. A Szentlélek téren a Matiné és a Csiribiri Zenekar játszott délelőtt, majd a kenyérszentelést követően az Iszkiri Zenekar, Baranyai István és Zenekara Krasznai Tamással nótázott a színpadon. Fellépett még a Király Duó, az FLM és a Puskás Péter vezette The Biebers, az estét a DOLLY PLUSSSZ zárta.
Nézze meg galériánkat, hogyan szórakoztak a győriek:
Augusztus 20 fesztivál Győrben búcsú hangulattal és sztárfellépőkkelFotók: Molcsányi Máté
Látványos videónk az eseményről:
