Búcsú hangulat Győrben - Augusztus 20 Fesztivál Marcalvárosban - galéria, videó

Szerdán már egy reggeli zenés ébresztővel kezdetét vette a győri Augusztus 20. Fesztivál Marcalvárosban. A Szentlélek téren a Matiné és a Csiribiri Zenekar játszott délelőtt, majd a kenyérszentelést követően az Iszkiri Zenekar, Baranyai István és Zenekara Krasznai Tamással nótázott a színpadon. Fellépett még a Király Duó, az FLM és a Puskás Péter vezette The Biebers, az estét a DOLLY PLUSSSZ zárta.

Nézze meg galériánkat, hogyan szórakoztak a győriek: