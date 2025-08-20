augusztus 20., szerda

István névnap

23°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárfellépőkkel ünnepeltek

2 órája

Búcsú hangulat Győrben - Augusztus 20 Fesztivál Marcalvárosban - galéria, videó

Címkék#győri#Puskás Péter#Augusztus 20 Fesztivál Marcalvárosban#Csiribiri Zenekar#FLM

Augusztus 20-án Győr Marcalvárosban igazi búcsú hangulat volt, ugyanis ünnepi fesztivált rendeztek sztárfellépőkkel.

Kisalföld.hu
Búcsú hangulat Győrben - Augusztus 20 Fesztivál Marcalvárosban - galéria, videó

Fotó: Molcsányi Máté

Szerdán már egy reggeli zenés ébresztővel kezdetét vette a győri Augusztus 20. Fesztivál Marcalvárosban. A Szentlélek téren a Matiné és a Csiribiri Zenekar játszott délelőtt, majd a kenyérszentelést követően az Iszkiri Zenekar, Baranyai István és Zenekara Krasznai Tamással nótázott a színpadon. Fellépett még a Király Duó, az FLM és a Puskás Péter vezette The Biebers, az estét a DOLLY PLUSSSZ zárta.

Nézze meg galériánkat, hogyan szórakoztak a győriek:

Augusztus 20 fesztivál Győrben búcsú hangulattal és sztárfellépőkkel

Fotók: Molcsányi Máté

Látványos videónk az eseményről:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu