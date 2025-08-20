Állami elismerések
1 órája
Augusztus 20-ai kitüntetések - Mutatjuk a Győr-Moson-Soproni díjazottakat
Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartottak kitüntetési ünnepségeket a fővárosban. A számos díjazott között Győr-Moson-Sopron kiemelkedő személyeit is elismerték.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült
- dr. Horváth Sándor Domonkos jogász, író, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója,
- Varga János „Boxos”, a soproni Ürmös Tánckör, a Zalai Táncegyüttes és a Maros Művészegyüttes egykori művészeti vezetője és
- Tutervai Mátyás pítészmérnök, a Magyar Építész Kamara alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Építész Kamara elnöke.
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést érdemelt ki
- Kokas Éva, a győri Generációk Művelődési Házának igazgatója,
- Deésy Gábor Ádám, a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület elnöke,
- Hancz Gábor újságíró, a Széchenyi István Egyetem Kommunikációért és Sajtókapcsolatokért Felelős Igazgatóságának vezetője, Győrsövényház község alpolgármestere,
- Szalai Judit táncművész, a Győri Balett magántáncosa,
- dr. Amberger Erzsébet, nyugalmazott tisztifőorvos, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata Soproni Idősek Gyalogló Klubjának vezetője,
- dr. Kocsis Zoltán, karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének korábbi elnöke, a soproni Kórus Spontánusz karvezetője,
- Boros József, Győrszemere Község Tűzoltó Egyesületének tiszteletbeli parancsnoka,
- Légrády Gábor, agrármérnök, mezőgazdasági vállalatgazdasági szakmérnök, az egykori Nemzeti Földügyi Központ agrár- és vidékfejlesztésért felelős elnökhelyettese,
- dr. Orbán József Leventéné, a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesületének alapító tagja, elnöke,
- Radicsné Kincses Mária, Koroncó község polgármestere és
- Talpas Balázs, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület és a Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület tagja
Magyar Bronz Érdemkereszt elismerést vehetett át
- Rogerson Paul Richard, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központjának tanácsadója.
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott
- dr. Kiss Attila kutató vegyész, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese,
- dr. Remsei Sándor közgazdász, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docens,
- Csanády Etele Sándor, okleveles faipari mérnök, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának egyetemi tanára, és
- dr. Unger András, tejipari szakmérnök, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. nyugalmazott igazgatója, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke
A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományoztak
- dr. Vörös Katalin területi szakfelügyelő főorvosnak, az Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vérellátó Központja nyugalmazott igazgatójának és
- Horváth Judit tűzoltó alezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezete Költségvetési Osztályának vezetőjének
Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat elismerésben részesült
- Ősze Józsefné, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság takarítónője.
Hutÿra Ferenc Elismerő Oklevelet vehetett át
- Nagy Balázs, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. fővadásza és
- dr. Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója.
