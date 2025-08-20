augusztus 20., szerda

Állami elismerések

2 órája

Augusztus 20-ai kitüntetések - Mutatjuk a Győr-Moson-Soproni díjazottakat

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartottak kitüntetési ünnepségeket a fővárosban. A számos díjazott között Győr-Moson-Sopron kiemelkedő személyeit is elismerték.

Kisalföld.hu

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült 

  • dr. Horváth Sándor Domonkos jogász, író, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója, 
  • Varga János „Boxos”, a soproni Ürmös Tánckör, a Zalai Táncegyüttes és a Maros Művészegyüttes egykori művészeti vezetője és 
  • Tutervai Mátyás pítészmérnök, a Magyar Építész Kamara alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Építész Kamara elnöke.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést érdemelt ki 

  • Kokas Éva, a győri Generációk Művelődési Házának igazgatója, 
  • Deésy Gábor Ádám, a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület elnöke, 
  • Hancz Gábor újságíró, a Széchenyi István Egyetem Kommunikációért és Sajtókapcsolatokért Felelős Igazgatóságának vezetője, Győrsövényház község alpolgármestere, 
  • Szalai Judit táncművész, a Győri Balett magántáncosa, 
  • dr. Amberger Erzsébet, nyugalmazott tisztifőorvos, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata Soproni Idősek Gyalogló Klubjának vezetője, 
  • dr. Kocsis Zoltán, karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének korábbi elnöke, a soproni Kórus Spontánusz karvezetője, 
  • Boros József, Győrszemere Község Tűzoltó Egyesületének tiszteletbeli parancsnoka, 
  • Légrády Gábor, agrármérnök, mezőgazdasági vállalatgazdasági szakmérnök, az egykori Nemzeti Földügyi Központ agrár- és vidékfejlesztésért felelős elnökhelyettese, 
  • dr. Orbán József Leventéné, a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesületének alapító tagja, elnöke, 
  • Radicsné Kincses Mária, Koroncó község polgármestere és 
  • Talpas Balázs, a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesület és a Mosonmagyaróvári Fotó Egyesület tagja

Magyar Bronz Érdemkereszt elismerést vehetett át 

  • Rogerson Paul Richard, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központjának tanácsadója.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott 

  • dr. Kiss Attila kutató vegyész, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese, 
  • dr. Remsei Sándor közgazdász, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docens, 
  • Csanády Etele Sándor, okleveles faipari mérnök, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának egyetemi tanára, és 
  • dr. Unger András, tejipari szakmérnök, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. nyugalmazott igazgatója, a Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docense, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke 

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományoztak 

  • dr. Vörös Katalin területi szakfelügyelő főorvosnak, az Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vérellátó Központja nyugalmazott igazgatójának és 
  • Horváth Judit tűzoltó alezredesnek, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezete Költségvetési Osztályának vezetőjének

Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat elismerésben részesült 

  • Ősze Józsefné, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság takarítónője. 

Hutÿra Ferenc Elismerő Oklevelet vehetett át 

  • Nagy Balázs, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. fővadásza és 
  • dr. Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója. 

 

 

 

 

