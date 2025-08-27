Ilyenről még nem hallottál, ajtólap árverést tartanak Vámosszabadin

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal árverési felületén gyakran lehet nagyon jó áron autókat, elektronikai eszközöket vagy épp ingatlanokat vásárolni. Ugyanakkor akadnak különös tételek is a lefoglalt tárgyak közt. Most is egy szokatlan, de annál hasznosabb tételből tartanak árverést.

Az árverés során bontatlan, eredeti csomagolásukban lévő ajtólapok változatos kínálatából válogathatnak az érdeklődők.

Forrás: Nemzeti Adó- És Vámhivatal

Ajtók a valódi ár negyedéért

Elsőre talán megmosolyogtatónak tűnhet, hogy az ember tartalék ajtót vásároljon, de egyáltalán nem ördögtől való az ötlet. Mint minden használati tárgy az ajtók is elromolhatnak, de az is lehet, hogy biztonságosabbat szeretnénk, vagy szebb dizájnnal szeretnénk javítani otthonunk küllemén. Különösen jó alkalom kínálkozik most erre, ugyanis akár az összes beltéri ajtónkat lecseréltethetjük ugyanarra a dizájnara.

Ráadásul a valós piaci érték 25 százalékáért juthatunk hozzá az eredeti csomagolásban, bontatlanul kínált ajtólapokhoz.

Ugyanis akár egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal a lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a NAV Elektronikus Árverési Felületén.

Szombaton indul az árverés

Magánszemélyek és vállalkozások számára is érdemes böngészni a felületen, ugyanis az ajtólapokat egyesével vagy nagyobb tételben is meg lehet vásárolni. És ki ne akarna magának néhány vadonatúj ajtót, pláne ha az a piaci 100 ezer forint körüli ár helyett most 20-25 ezer forintért is az övé lehet.

Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, sőt arra is van lehetőség, hogy a licit előtt, telefonos egyeztetés után, Vámosszabadin megtekintsék a kiválasztott tételt.

Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán. Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.

Bővebben tájékozódni, regisztrálni, a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet, az árverés kezdete előtt a meghirdetések (jövőbeni árverések), augusztus 30-tól pedig a futó árverések között.