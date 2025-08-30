Soha nem látott árvaszúnyog-raj támad a Balatonon, ez lehet a vége

Sáringer-Kenyeres Tamás, a balatoni székhelyű Pannónia Központ entomológus szakértője válaszolt lapunknak. Cége a győri csípőszúnyogok gyérítésében is közreműködik. A szakértő a Kisalföldnek elmondta, hogy az árvaszúnyog és a csípőszúnyog nagyban különbözik egymástól.

Árvaszúnyogok okoznak gondot a balatoni turizmusnak

Forrás: sonline

Árvaszúnyogok okoznak gondot a balatoni turizmusnak

- A csípőszúnyog csíp, olykor betegséget is terjeszthet, az árvaszúnyog ellenben nem mar, leginkább kellemetlen ha belerepül mondjuk a sörünkbe a kerti mulatság alkalmával. Viszont az árvaszúnyogok nagy tömege idén már problémát okozhat akár a turizmusban. A tihanyi limnológiai központ korábban már megjósolta az idei rendkívüli árvaszúnyog-rajzást - kezdte válaszát Sáringer-Kenyeres Tamás.

Mint mondta, harminc éven nem látott tömegben, heteken, sőt, hónapokon át kelnek ki az iszapból a rovarok. Ennek több lehetséges oka lehet, például a balatoni iszap megnövekedett szervesanyag és foszfortartalma. Az árvaszúnyogok minden évben rajzanak a Balatonnál, de ez normál esetben nem tart másfél-két hétnél tovább, akárcsak a Tiszánál a tiszavirágzás. Az idei helyzet azért rendkívüli, mert hosszan elhúzódik. Még szeptemberre is várható. A rovarok nagy tömeg főleg a keleti medencében, Siófoktól Balatonfüredig okoznak gondot, ott rendezvényeket is kellett elhalasztani amiatt, hogy hatalmas mennyiségben jelentek meg.

Víz közelében nem lehet irtani, de nem is volna jó

- Sok minden nem lehet tenni ellenük, már csak azért sem, mert valójában hasznos a tevékenységük: az iszapban kikelve abból kivonják a szervesanyag tartalmat, így javítják a Balaton vízminőségét. Az előírások szerint élő víztől 45 méter távolságra lehet bármilyen kémiai készítménnyel védekezni, márpedig a szúnyogok pont ezen belül tartózkodnak. A víz fölött felett szintén nem lehet őket irtani. Abban lehet bízni, hogy jövőre már ennyi nem lesznek ilyen sokan, a természet rendje szerint - válaszolta a szakember.