augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

20°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszariadnak a nyaralók

2 órája

Soha nem látott árvaszúnyog-raj támad a Balatonon, ez lehet a vége

Címkék#árvaszúnyog#Balaton#turizmus

Aki eljutott idén a Balatonra, láthatta: sok helyen szinte nem lehet megmaradni a rengeteg árvaszúnyogtól. Főleg este repülnek felhőkben, olyan sokaságban, hogy rendezvényeket kellett lemondani miattuk, a balatoni turizmusra is rossz hatással vannak. A part menti vizekben olykor nagy tömegben lebegnek a vízben. A győri csípőszúnyogok gyérítésében közreműködő szakértőt kérdeztünk a helyzetről, és arról, meddig okoznak még kellemetlenséget a rovarok.

Gyurina Zsolt

Sáringer-Kenyeres Tamás, a balatoni székhelyű Pannónia Központ entomológus szakértője válaszolt lapunknak. Cége a győri csípőszúnyogok gyérítésében is közreműködik. A szakértő a Kisalföldnek elmondta, hogy az árvaszúnyog és a csípőszúnyog nagyban különbözik egymástól. 

Árvaszúnyogok okoznak gondot a balatoni turizmusnak
Árvaszúnyogok okoznak gondot a balatoni turizmusnak
Forrás: sonline

Árvaszúnyogok okoznak gondot a balatoni turizmusnak

- A csípőszúnyog csíp, olykor betegséget is terjeszthet, az árvaszúnyog ellenben nem mar, leginkább kellemetlen ha belerepül mondjuk a sörünkbe a kerti mulatság alkalmával. Viszont az árvaszúnyogok nagy tömege idén már problémát okozhat akár a turizmusban. A tihanyi limnológiai központ korábban már megjósolta az idei rendkívüli árvaszúnyog-rajzást - kezdte válaszát Sáringer-Kenyeres Tamás.

Mint mondta, harminc éven nem látott tömegben, heteken, sőt, hónapokon át kelnek ki az iszapból a rovarok. Ennek több lehetséges oka lehet, például a balatoni iszap megnövekedett szervesanyag és foszfortartalma. Az árvaszúnyogok minden évben rajzanak a Balatonnál, de ez normál esetben nem tart másfél-két hétnél tovább, akárcsak a Tiszánál a tiszavirágzás. Az idei helyzet azért rendkívüli, mert hosszan elhúzódik. Még szeptemberre is várható. A rovarok nagy tömeg főleg a keleti medencében, Siófoktól Balatonfüredig okoznak gondot, ott rendezvényeket is kellett elhalasztani amiatt, hogy hatalmas mennyiségben jelentek meg.

Víz közelében nem lehet irtani, de nem is volna jó

- Sok minden nem lehet tenni ellenük, már csak azért sem, mert valójában hasznos a tevékenységük: az iszapban kikelve abból kivonják a szervesanyag tartalmat, így javítják a Balaton vízminőségét. Az előírások szerint élő víztől 45 méter távolságra lehet bármilyen kémiai készítménnyel védekezni, márpedig a szúnyogok pont ezen belül tartózkodnak. A víz fölött felett szintén nem lehet őket irtani. Abban lehet bízni, hogy jövőre már ennyi nem lesznek ilyen sokan, a természet rendje szerint - válaszolta a szakember.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu