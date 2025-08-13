Árpád-kori templomot találtak – az egykori Alföld nevű településhez tartozhatott

A Bezenyét-Hegyeshalommal összekötő út mellett, ám Rajkához tartozó területen, az Alsó-Kavicsos Dűlőn különleges középkori lelőhelyre találtak a Hansági Múzeum régészei. Minderre Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója, a jelenleg is folyó ásatás régészeti vezetője hívta fel a figyelmünket: Árpád-kori templomra találtak.

Árpád-kori templomot tártak fel a Hansági Múzeum projektje keretében

Fotó: Kerekes István

Árpád-kori templomra bukkantak légi felvételek nyomán

Légi felvételek árulkodtak arról, hogy a Bezenye határában lévő területen valami lehet. 2024-ben a Hansági Múzeum a Soproni Múzeummal már végzett egy műszeres lelőhely felderítést, mely során bizonyossá vált, hogy egy középkori leletanyaggal néznek szembe. Ezt műszeres lelőhelyfelderítés követte, egy geofizikai kutatás majd feltárás, ami alapján azonosították a közel 25 méter hosszú és 12-15 méter széles Árpád-kori templomot.

– Ez a lelőhely azért is érdekes, mert jellemzően előbb leljük meg a középkori települést, utána a templomot. Itt éppen a fordítottja történt: most egy viszonylag nagy méretű, masszív alapokkal rendelkező Árpád-kori templomra bukkantunk, mely vélhetően védelmi célokat is szolgált – avatott be Czuppon Tamás.

A Rajka dél-nyugati részén fekvő lelőhely magántulajdonú, mezőgazdasági terület.

– Ez a projekt azért is fontos számunkra, mert negyven éve nem volt tervásatása a Hansági Múzeumnak, és ez most saját finanszírozású munka. Kollégáim mellett a Pázmány-egyetem régész hallgatói segítenek a kéthetes ásatáson. Most régészeti anyagokból is azonosítani tudunk eddig csak történeti leírásokban szereplő településeket – emelte ki még a múzeumigazgató.

Mint említettük, légi felvételeken is kirajzolódott már a templom alaprajza. Egyébként néhol csak 25-30 centiméternyi föld borította az épület alapjait. A templomot kőből emelték, a falaihoz használt alapanyagot széthordhatták.

