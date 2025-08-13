augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

16°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Régészet

13 órája

Árpád-kori templomot találtak – Az egykori Alföld nevű településhez tartozhatott

Címkék#Alföld#Hansági Múzeum#temploma#anatómiai#épület

Minden valószínűség szerint a Rajka és Bezenye között fekvő egykori Alföld nevű település Árpád-kori templomára bukkantak rá a Hansági Múzeum szakemberei. A középkori lelőhely azért is érdekes, mert unikum, hogy előbb lelték meg az Árpád-kori templomot, mint a hozzá kapcsolódó település nyomait. Utóbbi megtalálása egy következő projekt része lehet.

Mészely Réka

A Bezenyét-Hegyeshalommal összekötő út mellett, ám Rajkához tartozó területen, az Alsó-Kavicsos Dűlőn különleges középkori lelőhelyre találtak a Hansági Múzeum régészei. Minderre Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója, a jelenleg is folyó ásatás régészeti vezetője hívta fel a figyelmünket: Árpád-kori templomra találtak.

Árpád-kori templomot tártak fel a Hansági Múzeum projektje keretében
Árpád-kori templomot tártak fel a Hansági Múzeum projektje keretében
Fotó: Kerekes István

Árpád-kori templomra bukkantak légi felvételek nyomán

Légi felvételek árulkodtak arról, hogy a Bezenye határában lévő területen valami lehet. 2024-ben a Hansági Múzeum a Soproni Múzeummal már végzett egy műszeres lelőhely felderítést, mely során bizonyossá vált, hogy egy középkori leletanyaggal néznek szembe. Ezt műszeres lelőhelyfelderítés követte, egy geofizikai kutatás majd feltárás, ami alapján azonosították a közel 25 méter hosszú és 12-15 méter széles Árpád-kori templomot.

– Ez a lelőhely azért is érdekes, mert jellemzően előbb leljük meg a középkori települést, utána a templomot. Itt éppen a fordítottja történt: most egy viszonylag nagy méretű, masszív alapokkal rendelkező Árpád-kori templomra bukkantunk, mely vélhetően védelmi célokat is szolgált – avatott be Czuppon Tamás.

A Rajka dél-nyugati részén fekvő lelőhely magántulajdonú, mezőgazdasági terület.

– Ez a projekt azért is fontos számunkra, mert negyven éve nem volt tervásatása a Hansági Múzeumnak, és ez most saját finanszírozású munka. Kollégáim mellett a Pázmány-egyetem régész hallgatói segítenek a kéthetes ásatáson. Most régészeti anyagokból is azonosítani tudunk eddig csak történeti leírásokban szereplő településeket – emelte ki még a múzeumigazgató.

Mint említettük, légi felvételeken is kirajzolódott már a templom alaprajza. Egyébként néhol csak 25-30 centiméternyi föld borította az épület alapjait. A templomot kőből emelték, a falaihoz használt alapanyagot széthordhatták.

Tekintse meg galériánkat is:

Árpád-kori templomot találtak – az egykori Alföld nevű településhez tartozhatott

Fotók: Kerekes István

Az egykori Alföld nevű településhez tartozhatott

Czuppon Tamás szerint még sok vizsgálat szükséges a pontos információkhoz, ám minden valószínűség szerint az egykori Alföld nevű település temploma lehetett ez. A Rajkához tartozó területet IV. Béla adta Hédervári nemzetséghez tartozó Herrandnak. Az épület megsemmisülése pedig vélhetően a tizenharmadik századra tehető. Nem kizárt, hogy I. Ottokár cseh király csapatai a Moson vár mellett ezt is lerombolták.

– Az ásatás során még kerámia-, míg fémkeresővel pedig fém leleteket találtunk, emellett több, legalább 700 éves csontvázat is, melyek nem anatómiai rendben helyezkedtek el, vélhetően bedobálták őket a földbe, nem kizárt, hogy éppen a már említett hadjárat során lelték vesztüket – fogalmazott a régészeti vezető.

Fotó: Kerekes István

Nyílt napon is bemutatják

Csütörtökön délután nyílt napot szerveznek, bárki megtekintheti a lelőhelyet (indulás lesz a rajkai kultúrháztól 13 óra 30-kor). 

A helyszíni régészeti munkát majd a feldolgozási fázis követi, mely során a szakemberek a leletanyagot időben is elhelyezik. Egy következő feladat pedig az egykori Alföld nevű település megtalálása lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu