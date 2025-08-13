13 órája
Árpád-kori templomot találtak – Az egykori Alföld nevű településhez tartozhatott
Minden valószínűség szerint a Rajka és Bezenye között fekvő egykori Alföld nevű település Árpád-kori templomára bukkantak rá a Hansági Múzeum szakemberei. A középkori lelőhely azért is érdekes, mert unikum, hogy előbb lelték meg az Árpád-kori templomot, mint a hozzá kapcsolódó település nyomait. Utóbbi megtalálása egy következő projekt része lehet.
A Bezenyét-Hegyeshalommal összekötő út mellett, ám Rajkához tartozó területen, az Alsó-Kavicsos Dűlőn különleges középkori lelőhelyre találtak a Hansági Múzeum régészei. Minderre Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója, a jelenleg is folyó ásatás régészeti vezetője hívta fel a figyelmünket: Árpád-kori templomra találtak.
Árpád-kori templomra bukkantak légi felvételek nyomán
Légi felvételek árulkodtak arról, hogy a Bezenye határában lévő területen valami lehet. 2024-ben a Hansági Múzeum a Soproni Múzeummal már végzett egy műszeres lelőhely felderítést, mely során bizonyossá vált, hogy egy középkori leletanyaggal néznek szembe. Ezt műszeres lelőhelyfelderítés követte, egy geofizikai kutatás majd feltárás, ami alapján azonosították a közel 25 méter hosszú és 12-15 méter széles Árpád-kori templomot.
– Ez a lelőhely azért is érdekes, mert jellemzően előbb leljük meg a középkori települést, utána a templomot. Itt éppen a fordítottja történt: most egy viszonylag nagy méretű, masszív alapokkal rendelkező Árpád-kori templomra bukkantunk, mely vélhetően védelmi célokat is szolgált – avatott be Czuppon Tamás.
A Rajka dél-nyugati részén fekvő lelőhely magántulajdonú, mezőgazdasági terület.
– Ez a projekt azért is fontos számunkra, mert negyven éve nem volt tervásatása a Hansági Múzeumnak, és ez most saját finanszírozású munka. Kollégáim mellett a Pázmány-egyetem régész hallgatói segítenek a kéthetes ásatáson. Most régészeti anyagokból is azonosítani tudunk eddig csak történeti leírásokban szereplő településeket – emelte ki még a múzeumigazgató.
Mint említettük, légi felvételeken is kirajzolódott már a templom alaprajza. Egyébként néhol csak 25-30 centiméternyi föld borította az épület alapjait. A templomot kőből emelték, a falaihoz használt alapanyagot széthordhatták.
Tekintse meg galériánkat is:
Árpád-kori templomot találtak – az egykori Alföld nevű településhez tartozhatottFotók: Kerekes István
Az egykori Alföld nevű településhez tartozhatott
Czuppon Tamás szerint még sok vizsgálat szükséges a pontos információkhoz, ám minden valószínűség szerint az egykori Alföld nevű település temploma lehetett ez. A Rajkához tartozó területet IV. Béla adta Hédervári nemzetséghez tartozó Herrandnak. Az épület megsemmisülése pedig vélhetően a tizenharmadik századra tehető. Nem kizárt, hogy I. Ottokár cseh király csapatai a Moson vár mellett ezt is lerombolták.
– Az ásatás során még kerámia-, míg fémkeresővel pedig fém leleteket találtunk, emellett több, legalább 700 éves csontvázat is, melyek nem anatómiai rendben helyezkedtek el, vélhetően bedobálták őket a földbe, nem kizárt, hogy éppen a már említett hadjárat során lelték vesztüket – fogalmazott a régészeti vezető.
Nyílt napon is bemutatják
Csütörtökön délután nyílt napot szerveznek, bárki megtekintheti a lelőhelyet (indulás lesz a rajkai kultúrháztól 13 óra 30-kor).
A helyszíni régészeti munkát majd a feldolgozási fázis követi, mely során a szakemberek a leletanyagot időben is elhelyezik. Egy következő feladat pedig az egykori Alföld nevű település megtalálása lehet.