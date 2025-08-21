Vélemények az Aranypartról - Ezt szeretik és ezt változtatnák meg a fürdőzők

Néhány napja egy kis "ráncfelvarrást" kapott a győriek egyik kedvelt szabad strandja. Az Aranypart II. vízpartja egy nagypapa civil kezdeményezés nyomán lett lankásabb, amelyhez a városvezetés is csatlakozott és nagy adag homok érkezett a lídosított szakaszra. Megkérdeztük a fürdőzőket, mi a véleményük az újításról.

Fotó: Csapó Balázs

Vélemények a megújult Aranypart strandról

A győri Aranypart mindig is a fürdőzők kedvelt célpontja volt nyáron. Generációs emlékek gördülnek tovább a fák alatt pihenve vagy épp a Holtágban pancsolva. A következő napokban valószínűleg még többen fogják felkeresni a Püspök erdő melletti strandot, ugyanis az Aranypart I. erre az évre képletesen bezár. Az Aranypart II. fái alatt pihenő fürdőzőket arról kérdeztük milyennek ítélik az új partszakaszt, valamint hogy min változtatnának, ha lehetne.

–Egyedül azt sajnálom, hogy csak most, a nyár utolsó hónapjában csinálták meg. Nekem már a koromból adódóan néha nagyon nehéz volt lejutni a vízpartra. Ezért az unokánkat is ritkábban hoztuk. Ő szeret a vízbe ugrálni, de ha nem tudok rá megfelelően figyelni, nem akarom a vízbe engedni - mondta el Mária, aki azt is hozzátette: jövő nyáron többet fognak jönni, így, hogy kényelmesen le tud jutni a vízpartra.

Fotó: Csapó Balázs

Előd barátaival többször felkereste már a partszakaszt a nyári szünet során. Őket nem zavarta a magas partfal, de tény, hogy könnyebb így kimászni a vízből és nem lesz olyan koszos az ember amíg kiér a fűre. Egy strand büfének viszont örülnének. A közeli kávézóban ugyan van ital és fagyi, de oda fürdőruhában nem mehetnek be, megszáradni és felöltözni pedig nem mindig van kedvük.

A Bárdos család rokonokhoz jött néhány napra. Örültek, hogy homokos a part, mert így Liza a négy éves kislányuk a víz mellett tudott homokozni.

– Nagyon kellemes itt, leginkább az tetszik, hogy sok az árnyék. A legtöbb strandon mindig harc megy a helyekért, itt viszont rengeteg fa van. Tökéletes akkor lenne, ha itt is tudnánk napágyat kölcsönözni, mint a másik oldalin.