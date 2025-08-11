augusztus 11., hétfő

Biztonságosabb lett

44 perce

Stranddá gyalulták Aranypart II-t Győrben - fotó

Lídósították az Aranypart II-t. Lankásabbá vált a part, kisgyerekek számára sokkal biztonságosabb. Így az Aranypart II. a kihelyezett lépcsőkkel még inkább a felüdülés színhelye lesz.

Kisalföld.hu

A győri Aranypart II. szabadstrandja nagyon népszerű a győriek körében. Egész nyáron sokan keresik ott a felüdülést. Való igaz, a partszakasz főleg a folyó alacsonyabb vízállása esetén elég meredek. Ezen segít a két kihelyezett lépcső, de mostantól a partszakasz egy része is megközelíthetőbb lesz gyerekek és felnőttek részére is. 

Aranypart II.
Aranypart II. - Ilyen lankás lett a strand.
Aranypart II.
Aranypart II. - Munkagép tette rendbe a népszerű folyószakaszt.

Lídósították az Aranypart II-t

Kósa Roland alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a múlt héten megkereste a győri önkormányzatot egy fiatal nagypapa, hogy saját munkagéppel lidósítaná, tehát lankásabbá és kisgyerekeknek is hozzáférhetőbbé tenné az Aranypart II. játszótérhez közeli partszakaszát. A részletek átbeszélése után értesítették a Győr-Szol Zrt.-t, és a felajánló segítségével mostanra el is készült a lankás, megközelíthető strandrész.

 

