Stranddá gyalulták Aranypart II-t Győrben - fotó

A győri Aranypart II. szabadstrandja nagyon népszerű a győriek körében. Egész nyáron sokan keresik ott a felüdülést. Való igaz, a partszakasz főleg a folyó alacsonyabb vízállása esetén elég meredek. Ezen segít a két kihelyezett lépcső, de mostantól a partszakasz egy része is megközelíthetőbb lesz gyerekek és felnőttek részére is.

Aranypart II. - Ilyen lankás lett a strand.

Aranypart II. - Munkagép tette rendbe a népszerű folyószakaszt.

Lídósították az Aranypart II-t

Kósa Roland alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a múlt héten megkereste a győri önkormányzatot egy fiatal nagypapa, hogy saját munkagéppel lidósítaná, tehát lankásabbá és kisgyerekeknek is hozzáférhetőbbé tenné az Aranypart II. játszótérhez közeli partszakaszát. A részletek átbeszélése után értesítették a Győr-Szol Zrt.-t, és a felajánló segítségével mostanra el is készült a lankás, megközelíthető strandrész.