A győri lidó

1 órája

Homokossá varázsolták a strandot az Aranypart II-n Győrben - fotók

Címkék#Aranypart II#lidósítás#önkormányzat#szabadstrand

A nagypapa civil kezdeményezése a városvezetést is megihlette.

Kisalföld.hu

Korábban beszámoltunk arról, hogy a győriek körében népszerű Aranypart II. szabadstrandját hogyan tette könnyebben használhatóvá egy nagypapa.

A lidósítás folytatódott, homokkal töltötték fel az Aranypart II-t az önkormányzat megrendelésére.
Aranypart II - A lidósítás folytatódott, homokkal töltötték fel a győri szabadstrandot. Fotó: Győr.hu
Fotó: gyor.hu

Aranypart II - Lidósítás Győr népszerű szabadstrandján

Kósa Roland alpolgármester most arról számolt be közösségi oldalán  héten a polgármesteri hivatal megrendelésére folytatódott az önkéntes felajánlásból elkezdett lidósítás, az önkormányzat homokkal töltette fel a partszakaszt a szabadstrandon.
"Köszönjük még egyszer a tiszta szívű felajánlást. Jó strandolást mindenkinek, a munka nem áll meg, a cél, hogy jövő szezonra jobbá és minél inkább családbaráttá váljon az Aranypart II." – írta az alpolgármester.

 

