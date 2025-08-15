A győri lidó
Homokossá varázsolták a strandot az Aranypart II-n Győrben - fotók
A nagypapa civil kezdeményezése a városvezetést is megihlette.
Korábban beszámoltunk arról, hogy a győriek körében népszerű Aranypart II. szabadstrandját hogyan tette könnyebben használhatóvá egy nagypapa.
Aranypart II - Lidósítás Győr népszerű szabadstrandján
Kósa Roland alpolgármester most arról számolt be közösségi oldalán héten a polgármesteri hivatal megrendelésére folytatódott az önkéntes felajánlásból elkezdett lidósítás, az önkormányzat homokkal töltette fel a partszakaszt a szabadstrandon.
"Köszönjük még egyszer a tiszta szívű felajánlást. Jó strandolást mindenkinek, a munka nem áll meg, a cél, hogy jövő szezonra jobbá és minél inkább családbaráttá váljon az Aranypart II." – írta az alpolgármester.
