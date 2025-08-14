Új ápolási igazgató a Karolina Kórházban

Új ápolási igazgatót neveztek ki a Karolina Kórházban. Lábik Diánát bemutatkozásra kértük.

Ápolási igazgatói tisztséget tölt be a Karolina Kórházban Lábik Diána

Fotó: Mészely Réka

Az ápolási igazgató bemutatkozik

– A biológia iránti érdeklődésemből adódóan választottam az egészségügyi pályát: a győri egészségügyi szakközépiskolában, az akkor induló Máltai osztályban érettségiztem, és a képzés alatt németországi kórházi gyakorlatot is volt lehetőségem szerezni. Diplomás ápoló képzésre jelentkeztem, majd a Győrben akkoriban kapuit megnyitó meddőségi központban kezdtem el dolgozni nőgyógyászati asszisztensként. Közben másoddiplomát szereztem szociális szakigazgatás szervezőként, valamint hobby szinten gyógymasszőrnek is tanultam. A második gyermekem születése után hívtak az akkori ÁNTSZ-be dolgozni, ahol egészen 2020-ig több munkakörben is kipróbáltam magam; az egészségügyi igazgatás, az egészségfejlesztés, a megyei szűrési koordináció, valamint az ápolás szakfelügyelet terén. Mindegyik munkaköröm során közvetlen kapcsolatban álltam megyénk öt fekvőbeteg ellátó kórházával. 2021 márciusában mentem vissza a győri reprodukciós központba, ezúttal a műtőbe, vállalva ezzel egy további, műtéti szakasszisztensi képzés elvégzését, és ott dolgoztam egészen 2025 márciusig – vázolta eddigi pályáját Lábik Diána.

Támogatják a dolgozókat a képzésekben

Mint mondta, a mosonmagyaróvári kórházban csak néhány embert ismert:

– Igyekeztem a kollégákat és a kórház struktúráját és működését mihamarabb megismerni. Ebben mindenkitől nagyon sok segítséget kaptam. Ez egy családias kis kórház, aminek a működése és jól működtetése a lakosság számára a legfontosabb, ezért dolgozunk nap mint nap – hangsúlyozta az új ápolási igazgató.

Hozzátette: "Kórházunk nagyra értékeli az új kollégákat – örömmel fogadjuk mindazokat, akik szakértelmükkel hozzájárulnának közös küldetésünkhöz. Régi és új dolgozóinkat is támogatjuk szakirányú képzésekben való részvételben".