Ünnepi szentmise a csornai premontrei kegyképnél, a Rábaközi Boldogasszony előtt

Régi hagyomány a csornai premontrei apátságban, hogy minden hónap első szombatjára vendégatyát hívnak, aki szentmisét mutat be a Rábaközi Boldogasszony kegyképénél. Augusztusban Császár István atya, a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégiumának igazgatója celebrált ünnepélyes szentmisét az apátsági templomban.

Császár István atya celebrálta a szentmisét az apátsági templomban. Fotó: Premontrei apátság

Ünnep az apátságban

Szentbeszédben felhívta a figyelmet arra, hogy az anyagi biztonság, az anyagi gondoskodás nagyon fontos és előrelátóan kell gondolkodni a jövőt illetően is. Kiemelte azonban, hogy mindezt olyan lelkülettel kell tenni, hogy az örök javakról soha nem szabad megfeledkezni. "Ezt a példát látjuk magunk előtt Szűz Mária életében is, aki szintén munkálkodott azért, hogy családjának megteremtsen minden szükséges dolgot, de ugyanakkor tekintetét mindig a mennyország felé irányította"-hangsúlyozta István atya.