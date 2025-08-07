1 órája
Ünnepi szentmise a csornai premontrei kegyképnél, a Rábaközi Boldogasszony előtt
Elsőszombati szentmisét tartottak a csornai premontrei apátsági templomban. Császár István atya osztotta meg gondolatait a szentbeszédben, az apátsági templom Rábaközi Boldogasszony kegyképénél.
Régi hagyomány a csornai premontrei apátságban, hogy minden hónap első szombatjára vendégatyát hívnak, aki szentmisét mutat be a Rábaközi Boldogasszony kegyképénél. Augusztusban Császár István atya, a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégiumának igazgatója celebrált ünnepélyes szentmisét az apátsági templomban.
Ünnep az apátságban
Szentbeszédben felhívta a figyelmet arra, hogy az anyagi biztonság, az anyagi gondoskodás nagyon fontos és előrelátóan kell gondolkodni a jövőt illetően is. Kiemelte azonban, hogy mindezt olyan lelkülettel kell tenni, hogy az örök javakról soha nem szabad megfeledkezni. "Ezt a példát látjuk magunk előtt Szűz Mária életében is, aki szintén munkálkodott azért, hogy családjának megteremtsen minden szükséges dolgot, de ugyanakkor tekintetét mindig a mennyország felé irányította"-hangsúlyozta István atya.