augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

28°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro és modern

50 perce

Újranyitott a híres győri Anna Presszó - sok-sok fotó, videó

Címkék#kocsma#presszó#megnyitó#győr

A Győri Filharmonikus Zenekar művésze meglátta a fantáziát az egykor szebb napokat megélt presszóban. Szombaton újranyitott a híres kocsma, az Anna Presszó, mi is ott voltunk.

Kisalföld.hu

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk Németh Tamás és párja, Mészáros Angéla beleszeretett a kicsi, de annál nagyobb múlttal rendelkező ivóba. Az Anna Presszó három év után újra szélesre tárta kapuit.

anna presszó
Újanyitott Győr legendás kocsmája, az Anna Presszó. Fotó: Krizsán Csaba

Újranyitott Győr legendás kocsmája, az Anna Presszó

Az Anna Presszó Győr egyik ikonikus helye volt, a konzis diákok is szívesen látogatták, így azok a muzsikusok is, akik ma Németh Tamással zenélnek egy színpadon. A belvárosban, mégis a nyüzsgő helyszínektől kissé távolabb eső helyen lévő kiskocsma, az Anna szombaton újra kinyitott!

Újranyitott Győr legendás kocsmája, az Anna Presszó

Fotók: Krizsán Csaba

A régi Ászok és Traubi helyett cseh sört fognak csapra verni és felkerül a palettára egy balatonszentgyörgyi főzde kézműves sör válogatása, mindez a megfizethető kategóriából. A kínálatba bekerült még a teaszeánsz és a klasszikus melegszendvics mellé a tradicionális onigiri (rizsgolyó).

A későbbiekben a város művészeivel rendeznek beszélgetős esteket is.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu