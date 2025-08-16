Újranyitott a híres győri Anna Presszó - sok-sok fotó, videó

Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk Németh Tamás és párja, Mészáros Angéla beleszeretett a kicsi, de annál nagyobb múlttal rendelkező ivóba. Az Anna Presszó három év után újra szélesre tárta kapuit.

Újanyitott Győr legendás kocsmája, az Anna Presszó. Fotó: Krizsán Csaba

Újranyitott Győr legendás kocsmája, az Anna Presszó

Az Anna Presszó Győr egyik ikonikus helye volt, a konzis diákok is szívesen látogatták, így azok a muzsikusok is, akik ma Németh Tamással zenélnek egy színpadon. A belvárosban, mégis a nyüzsgő helyszínektől kissé távolabb eső helyen lévő kiskocsma, az Anna szombaton újra kinyitott!