2 órája
Újranyitott a híres győri Anna Presszó - sok-sok fotó, videó
A Győri Filharmonikus Zenekar művésze meglátta a fantáziát az egykor szebb napokat megélt presszóban. Szombaton újranyitott a híres kocsma, az Anna Presszó, mi is ott voltunk.
Ahogyan arról korábbi cikkünkben beszámoltunk Németh Tamás és párja, Mészáros Angéla beleszeretett a kicsi, de annál nagyobb múlttal rendelkező ivóba. Az Anna Presszó három év után újra szélesre tárta kapuit.
Újranyitott Győr legendás kocsmája, az Anna Presszó
Az Anna Presszó Győr egyik ikonikus helye volt, a konzis diákok is szívesen látogatták, így azok a muzsikusok is, akik ma Németh Tamással zenélnek egy színpadon. A belvárosban, mégis a nyüzsgő helyszínektől kissé távolabb eső helyen lévő kiskocsma, az Anna szombaton újra kinyitott!
Újranyitott Győr legendás kocsmája, az Anna PresszóFotók: Krizsán Csaba
A régi Ászok és Traubi helyett cseh sört fognak csapra verni és felkerül a palettára egy balatonszentgyörgyi főzde kézműves sör válogatása, mindez a megfizethető kategóriából. A kínálatba bekerült még a teaszeánsz és a klasszikus melegszendvics mellé a tradicionális onigiri (rizsgolyó).
A későbbiekben a város művészeivel rendeznek beszélgetős esteket is.