Altenburg Car Meeting – Autócsodák a sétálóutcában – fotók
Az V. Altenburg Car Meetingnek adott otthont szombaton a magyaróvári belváros. Az Altenburg Car Meetinget ezúttal is összekötötték jótékonysággal: a Szigetközi Állatvédő Egyesületnek gyűlnek az adományok.
Szombaton különleges járművek töltötték meg a mosonmagyaróvári Magyar utcát. Most szervezték meg az V. Altenburg Car Meetinget, amelynek célja a tavalyi sikeres találkozó után még magasabbra tenni a lécet és ismét egy kis színt vinni a mosonmagyaróvári és egyben a hazai autós életbe.
Altenburg Car Meeting a jótékonyság jegyében
A rendezvény helyszíne idén is Mosonmagyaróvár kultikus sétálóutcája, amely a történelmi belváros központi része. Ez a gyönyörű környezet nagyszerű lehetőséget biztosít egy autós rendezvényhez.
Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!:
Altenburg Car Meeting – megszépített autócsodák a sétálóutcábanFotók: Kerekes István
Farkas Betti főszervező szerint a találkozóra mintegy félszáz megszépített autó érkezett.
– Ausztriából, Szlovákiából és Magyarország több pontjáról érkeztek megszépített autók – avatott be a főszervező, aki egészen pici kora óta az autók bűvöletében él.
Mint mesélte, már édesapja ölében "vezetett" autót, aztán kérte, hadd nyomja ő a gázt. Talán 5-6 éves lehetett, amikor már vezetni is tudott. A járművek iránti szenvedélyének köszönhetően autókozmetikával foglalkozik.
– Amikor az autókozmetikába jönnek, sokan meglepődnek, hogy én dolgozom ott nőként, hogy én ott polírozok. Egyébként az autómat, amit ide elhoztam, egy 2004-es Seat Leonet, melyet 2018-ban Lengyelországban vásároltam, is magam szépítgetem – avatott be Betti, aki azon kevesek egyike, aki érti az autóépítés nőként, bár mint mondja, a gyengébbik nem tagjaként nem egyedüliként bűvöli azokat.
– Betti gyémánt fokozatú támogatónk – vette át a szót Légrádi Balázs, a Szigetközi Állatvédő Liga alapítója. Az alapítvány javára gyűjtenek adományokat a ma este 6-ig tartó rendezvényen. Balázs szerint az állateledelekkel rászoruló családokat segítenek, de állatvédő egyesületeknek és magánszemélyeknek is adományoznak belőle.
Visszatérve az autókra: a Porschetól az Audikon keresztül a Trabantig számos, szépen gondozott járművet láthattunk a Magyar utcán.