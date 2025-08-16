Altenburg Car Meeting – Autócsodák a sétálóutcában – fotók

Szombaton különleges járművek töltötték meg a mosonmagyaróvári Magyar utcát. Most szervezték meg az V. Altenburg Car Meetinget, amelynek célja a tavalyi sikeres találkozó után még magasabbra tenni a lécet és ismét egy kis színt vinni a mosonmagyaróvári és egyben a hazai autós életbe.

Az V. Altenburg Car Meetingnek adott otthont szombaton a magyaróvári belváros. Fotó: Kerekes István

Altenburg Car Meeting a jótékonyság jegyében

A rendezvény helyszíne idén is Mosonmagyaróvár kultikus sétálóutcája, amely a történelmi belváros központi része. Ez a gyönyörű környezet nagyszerű lehetőséget biztosít egy autós rendezvényhez.

Tekintse meg a rendezvényről készült galériánkat is!: