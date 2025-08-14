4 órája
Mutatjuk, hol startol az állomásfelújítási program hazánkban
15 milliárd forintos kezdődik, melyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. Országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indít a MÁV. Mutatjuk a részleteket.
A MÁV-csoport országos kiterjedésű, 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indít. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV-csoport saját forrásokból, illetve a Magyar Falu Programból valósít meg. A program hivatalosan Esztergom-Kertváros állomáshelyének megújításával indul, de a vármegyében egy másik helyszínen, Leányváron is zajlanak felújítási munkálatok, illetve idén várhatóan további 20 helyszínen kezdődhet meg a kivitelezés országszerte –írja a MÁV weboldalán.
Állomásfelújítási program: elkezdődtek a munkálatok
A csütörtökön elindított állomásfelújítási program keretében országszerte több mint harminc állomás és megállóhely megújul, köztük: Ács, Aranyosapáti, Balmazújváros, Bashalom, Berettyóújfalu, Demecser, Esztergom-Kertváros, Felsőzsolca, Gárdony, Gyula, Győrasszonyfa, Jászberény, Kisvarsány, Kőbánya alsó, Leányvár, Magyarbánhegyes, Martonvásár, Mátészalka, Nyíradony, Nyírbogát, Ópályi, Pécsudvard, Poroszló, Püspökhatvan, Sárrétudvari, Salgótarján, Szalatnak, Szerep, Tiszaalpár, Tiszajenő alsó, Tokaj és Villány.
Két vasútállomás újul meg Győr térségében, Győrasszonyfa nagyon várja - képgaléria
A MÁV-csoport saját forrásából több mint húsz állomáson teljeskörű korszerűsítés valósul meg: modernizálják, klimatizálják a várótermeket, felújítják és akadálymentesítik a mosdókat, megújítják az épületek homlokzatát, és több helyszínen környezetrendezést is végeznek. A munkák Komárom-Esztergom vármegye két vasútállomásán Leányváron és Esztergom-Kertvárosban megkezdődtek.
A Magyar Falu Program keretében már 13 kistelepülésen sikerült korszerűbbé és kényelmesebbé tenni a várakozási feltételeket és vonzóbbá a vonatozást. A most indult állomásfelújítási programban további 11 megállóhelyen vadonatúj, könnyűszerkezetes, fűtött-hűtött váróhelyiségek épülnek a Magyar Falu Program támogatásával. A Magyar Falu Program projektben a MÁV célja, hogy a fejlesztéseket a helyi lakosok is magukénak érezzék. Ennek érdekében valamennyi önkormányzattal szoros együttműködésre törekszik a vasúttársaság, az épületek környezetének rendezése, az épületek hasznosítása, valamint az utasforgalmi létesítmények üzemeltetése tekintetében.