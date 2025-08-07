Állhat ló és lovasa a járdán? - Válaszolt a rendőrség

Tegnap megírtuk, hogy olvasónk a napokban Győrben azt látta, hogy négy nő lóháton nyalta a fagylaltot a Tihanyi úti népszerű fagylaltozó előtt. Azt kérdezte, hogy szabályos és vajon nem veszélyes 600 kilogrammos lovakkal a járdán közlekedni a város szívében?

Érdeklődtünk a rendőrségnél is, most megérkezett a válasz. Íme:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: a kérdéses esettel kapcsolatban válaszadásukig rendelkezésre álló adatok alapján jogsértés nem állapítható meg. Vagyis állhat ló és lovasa a járdán.