Sopron ünnepi tisztelgése Szent István király előtt - Képgaléria

Augusztus 20-a minden magyar számára különleges nap: államalapító Szent István királyunk emléke, egyben az új kenyér ünnepe. Ez a nap nemcsak történelmi múltunkra, hanem nemzeti összetartozásunkra és keresztény értékeink fontosságára is emlékeztet. A soproni ünnepség délelőtt 9 órakor szentmisével vette kezdetét, amely méltó lelki alapot adott a további programokhoz.

Augusztus 20. államalapító Szent Istvánunk ünnepe szentmisével kezdődött. Fotó: Varga Henrietta

Államalapítónk ünnepe

A szertartást követően Barcza Attila országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kiemelte, hogy Szent István öröksége ma is élő üzenet minden magyar számára: hit, rend és önazonosság nélkül nincs fennmaradás és fejlődés. A kurucdombi templom példáján keresztül hangsúlyozta, hogy a magyar nép a túlélés mellett mindig is építeni akart, testben, lélekben és hazában egyaránt. Szent István államalapító munkája, a keresztény hitre épülő magyar államiság ezer éven át tartotta meg a nemzetet a legnehezebb időkben is.

