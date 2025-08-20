1 órája
Sopron ünnepi tisztelgése Szent István király előtt - Képgaléria
Sopronban idén is a hagyományokhoz híven a Szent István templom előtti téren gyűltek össze a hívek és az ünneplők, hogy közösen hajtsanak fejet államalapító, első királyunk öröksége előtt .
Augusztus 20-a minden magyar számára különleges nap: államalapító Szent István királyunk emléke, egyben az új kenyér ünnepe. Ez a nap nemcsak történelmi múltunkra, hanem nemzeti összetartozásunkra és keresztény értékeink fontosságára is emlékeztet. A soproni ünnepség délelőtt 9 órakor szentmisével vette kezdetét, amely méltó lelki alapot adott a további programokhoz.
Államalapítónk ünnepe
A szertartást követően Barcza Attila országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kiemelte, hogy Szent István öröksége ma is élő üzenet minden magyar számára: hit, rend és önazonosság nélkül nincs fennmaradás és fejlődés. A kurucdombi templom példáján keresztül hangsúlyozta, hogy a magyar nép a túlélés mellett mindig is építeni akart, testben, lélekben és hazában egyaránt. Szent István államalapító munkája, a keresztény hitre épülő magyar államiság ezer éven át tartotta meg a nemzetet a legnehezebb időkben is.
Nézze meg képgalériánkat:
Sopron ünnepi tisztelgése Szent István király előttFotók: Varga Henrietta
Ezután a résztvevők koszorút helyeztek el Szent István szobránál, majd sor került a hagyományos terményáldásra: az oltáron lévő kenyeret, bort és a betakarítás gyümölcseit a pap áldotta meg, jelképezve a közösség háláját a mindennapi megélhetésért.
Az ünnepi alkalmat a Brass Brothers Rézfúvós Együttes zenés műsora tette még emelkedettebbé, végül pedig közös agapé zárta az eseményt, ahol a résztvevők együtt oszthatták meg az új kenyeret és az ünnep örömét.
Sopron ismét méltó módon ünnepelte Szent István örökségét, amely ma is iránytűként mutatja: hitünk, nemzetünk és közösségünk megtartó ereje a közös gyökerekben és értékekben rejlik.