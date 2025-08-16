Meglepetést okozott az albérletpiac, kevésbé drágult a szezon

A kínálat viszont mindenhol bővült, és országszerte már több mint 17,9 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők. Ennek eredményeként a KSH-ingatlan.com júliusi lakbérindexe 1,4 százalékos havi drágulást mutat, ami elmarad a korábbi évek júliusában megszokott 1,8-1,9 százalékos növekedési tempótól - írta elemzésében az ingatlan.com.

Forrás: KSH

Augusztus első hetében Budapesten még enyhén csökkentek is az albérletárak. Jelenleg 260 ezer forint az átlagos fővárosi bérleti díj, szemben a július végére jellemző 270 ezer forinttal.

Debrecenben 240 ezer forintos átlagáron kínálják a kiadó lakásokat, Győrben majdnem 200 ezer forintért. Kecskeméten 150 ezer, Miskolcon 125 ezer forinttal számolhatnak a leendő bérlők.

A KSH–ingatlan.com lakbérindex júliusi adatai szerint a felsőoktatási ponthatárhirdetéshez köthető főszezonhoz képest mérsékelt drágulás történt a bérleti piacon: országosan 1,4, Budapesten pedig 1,3 százalékos volt a havi áremelkedés. Ez jóval visszafogottabb tempó a korábbi évek júliusaira jellemző 1,8-1,9 százalékos növekedéshez képest. Éves összevetésben is lassult az albérletárak emelkedése: országosan 7,3 százalékról 6,9 százalékra, Budapesten pedig 6,7 százalékról 6,6 százalékra mérséklődött a drágulás üteme.

Forrás: KSH

Mi történt az albérletpiac keresleti és kínálati oldalán?

A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékos volt a növekedés. A kínálat viszont számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg.

„Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Igaz, ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak.”