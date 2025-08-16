augusztus 16., szombat

Találkozó

53 perce

A béke volt a fókuszban Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozóján

Címkék#csúcstalálkozó#Trump#Volodimir Zelenszkij#elnök#Putyin

Az alaszkai Trump–Putyin találkozó legfontosabb történéseiről beszélgettek a A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában. Tóth Tamás Antal vendégei Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője voltak.

Kisalföld.hu

Az alaszkai csúcstalálkozó után új geopolitikai korszak kezdődhet. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán keresztül egyeztettek, a szakértők szerint a béke lehetősége immár erősebben került napirendre, mint maga Ukrajna - tette közzé a Magyar Nemzet. A csúcstalálkozó részleteiről portálunkon többször is beszámoltunk.

alaszkai csúcstalálkozó
A Magyar Nemzet műsorában, a Rapid Extrában beszélgettek az alaszkai csúcstalálkozóról. Fotó: Magyar Nemzet

Alaszkai csúcstalálkozó: új geopolitikai korszak kezdődhet

Boros Bánk Levente hangsúlyozta: 

Ha a liberális sajtó sivalkodik, az azt jelenti, hogy valami nekik nem tetsző történik. Ez pedig nagy eséllyel azt jelzi, hogy Trump tényleg a béke irányába kezdte el tolni a nemzetközi történéseket.

Fekete Rajmund szerint Trump üzletemberi attitűdje alapvetően különbözteti meg más politikusoktól: 

Ő mindig az amerikai érdekből indul ki, és tárgyalás közben is kemény, határozott stílust képvisel. Ez most is így lehetett.

A találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt is tájékoztatott, köztük Ursula von der Leyent, Emmanuel Macront, Giorgia Melonit, Alexander Stubbot, Friedrich Merz német kancellárt, Mark Rutte NATO-főtitkárt és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A szakértők szerint ez inkább kötelező diplomáciai gesztus volt, mint valódi egyeztetés.

A béke a legfontosabb

A magyar érdek kapcsán mindkét elemző egyetértett: Magyarországnak a béke a legfontosabb. 

Ha a háború folytatódik, Európa és Magyarország is veszíteni fog

 – fogalmaztak.

Az alaszkai csúcstalálkozó tehát új irányt jelölhet ki: az Egyesült Államok és Oroszország közvetlen megegyezése akár minden  mást – Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is – felülírhat, ami ismét bebizonyítja: Európa sorsáról Európán kívül döntenek.

