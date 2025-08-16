51 perce
Alaszkai csúcs után - Zelenszkij Trumppal tárgyal hétfőn, az ukrán elnök szokatlanul békülékenynek tűnik
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után. Elemzők szerint Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg az alaszkai csúcs után, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély.
Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és az alaszkai csúcs lezárta után közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy "minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről".
Az alaszkai csúcs fordulatot hozhat? Zelenszkij hétfőn tárgyal Washingtonban
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása. "Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak" - mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton "hosszú és tartalmas" beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel.
Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Zelenszkij kiemelte: Ukrajna kész a konstruktív együttműködésre, és támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország vezetői között. "Ukrajna ismételten megerősíti, hogy a béke eléréséért minden lehetséges erőfeszítést megtesz" – írta az X közösségi oldalon.
Alaszkai csúcs - Irreális elvárás volt Trumptól és Putyintól, hogy azonnal lezárják az ukrajnai háborút
Elemzők szerint Zelenszkij kifejezetten békülékeny hangot ütött meg
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő.
Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.
"Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés" - emelte ki Fekete Rajmund szakértő.
