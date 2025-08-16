Alaszkai csúcs után - Zelenszkij Trumppal tárgyal hétfőn, az ukrán elnök szokatlanul békülékenynek tűnik

Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és az alaszkai csúcs lezárta után közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy "minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről".

Az alaszkai csúcs után Zelenszkij és Trump újra tárgyal Washingtonban, a találkozó hétfőn lesz. Fotó: MW-archívum

Az alaszkai csúcs fordulatot hozhat? Zelenszkij hétfőn tárgyal Washingtonban

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása. "Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak" - mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton "hosszú és tartalmas" beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Zelenszkij kiemelte: Ukrajna kész a konstruktív együttműködésre, és támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország vezetői között. "Ukrajna ismételten megerősíti, hogy a béke eléréséért minden lehetséges erőfeszítést megtesz" – írta az X közösségi oldalon.