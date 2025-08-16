augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ukrajnai háború

3 órája

Alaszkai csúcs után - Zelenszkij Trumppal tárgyal hétfőn, az ukrán elnök szokatlanul békülékenynek tűnik

Címkék#Ukrajna#Rapid Extra#alaszkai csúcs#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#Zelenszkij#Kiszelly Zoltán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után. Elemzők szerint Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg az alaszkai csúcs után, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély.

Kisalföld.hu

Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és az alaszkai csúcs lezárta után közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy "minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről".

Az alaszkai csúcs után Zelenszkij és Trump újra tárgyal Washingtonban, a találkozó hétfőn lesz. Fotó: MW-archívum
Az alaszkai csúcs után Zelenszkij és Trump újra tárgyal Washingtonban, a találkozó hétfőn lesz. Fotó: MW-archívum

Az alaszkai csúcs fordulatot hozhat? Zelenszkij hétfőn tárgyal Washingtonban

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása. "Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak" - mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton "hosszú és tartalmas" beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Zelenszkij kiemelte: Ukrajna kész a konstruktív együttműködésre, és támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország vezetői között. "Ukrajna ismételten megerősíti, hogy a béke eléréséért minden lehetséges erőfeszítést megtesz" – írta az X közösségi oldalon.

Elemzők szerint Zelenszkij kifejezetten békülékeny hangot ütött meg

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő.

Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.

"Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés" - emelte ki Fekete Rajmund szakértő.

A teljes külpolitikai podcastet az alaszkai csúcs utáni folytatásról itt hallgathatják meg.


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu