Alaszkai csúcs - Irreális elvárás volt Trumptól és Putyintól, hogy azonnal lezárják az ukrajnai háborút

A tervezett időben, péntek este közép-európai idő szerint 10 óra előtt kezdődött Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója Anchorage-ben, az alaszkai csúcson.

Alaszkai csúcs - Putyin és Trump kézfogása az egyeztetést követő sajtótájékoztatón. Fotó: Magyar Nemzet

Alaszkai csúcs - Trump és Putyin együtt érkezett

A két elnök csaknem egy időben érkezett meg a találkozó helyszínére, az Elmendorf-Richardson katonai bázisra. Az élő televíziós közvetítések szerint egyszerre szálltak ki az elnöki gépekből és indultak egymás felé a kiterített vörös szőnyegeken. Ezt követően Trump Cadillacjén továbbindultak a bázis épületébe.

A csaknem háromórás megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

Trump: sikerült igazán jó előrelépést elérni

Sikerült igazán jó előrelépést elérni - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború rendezéséről Alaszkában helyi idős szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatójukon.

"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök.

Putyin: Oroszország a hosszú távú rendezésben érdekelt Ukrajnában

Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az Anchorage-ben amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal szombat hajnalban megtartott közös sajtótájékoztatón.

"Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk" - mondta az orosz államfő.

Robert C. Castel: Irreális elvárás lett volna Trumptól a háború azonnali lezárása Alaszkában

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. Robert C. Castel szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé.