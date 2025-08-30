Az előkelő idegen nemcsak a szíveden, de Győr belvárosán is átrohan - Jön az Ákos koncert!

Augusztus 30-án, szombaton a programok a következőképpen alakulnak: 15 órától a déli szigetrészen a Bright Beast Duo zenéjét hallgathatják meg a látogatók, majd 16.30-tól veszi kezdetét az Európai Borlovagrend felvonulása a Rába Hoteltől a Baross úton és a Kazinczy utcán át a Széchenyi térig. Őket kíséri a Rába Fúvószenekar és a Naszályi Mazsorettek. 17 órakor kezdődik a borlovagavatási ceremónia a Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Széchenyi téren. Ezzel egy időben a Radó-szigeten koncertezik Tom White and the Mad Circus, majd 19 órától a Dániel Balázs Trió & Pleszkán Écska lép színpadra, este 20.30-tól pedig a Dunakapu téren kezdődik a régen várt nyárzáró koncert: Ákos Metropolis turnéja.

A Dunakapu téren kezdődik a régen várt nyárzáró koncert: Ákos Metropolis turnéja. Forrás: Magyar Nemzet

Programok az Ákos nagykoncert előtt

Szombaton 14 és 21 óra között a Radó-sziget északi partján Silent Bob DJ zenél. A háromnapos Győri Bornapok egyik kísérőprogramja lesz szerdán 19 órakor a Győri Filharmonikus Zenekar Operagála koncertje a Petőfi téri Evangélikus Öregtemplom udvarában, valamint a GyulaiART látványfestészet is izgalmasnak ígérkezik.

Lezárják a győri hidat és népszerű teret

Szombaton este felbolydul a város. A Győri Rendőrkapitányság a Nyárzáró Koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el augusztus 30-án, szombaton 19:30 óra és 23:30 óra között a Győr, Új Kapu utca – Móricz Zsigmond rakpart kereszteződés és a Rónay Jácint utca – Dózsa György rakpart kereszteződés közti útszakaszon (Móricz Zsigmond alsórakpart és Kossuth híd).

A fenti lezárt útszakaszon tilos a közlekedés!

A lezárás miatt az autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek:

A 6-os jelzésű járatok mindkét irányban a Kossuth híd helyett a Széchenyi híd – Szövetség utca útvonalon közlekednek.

Kimaradó megállóhelyek a belváros irányába: Dunakapu tér, Dunapart Rezidencia és Vas Gereben utca.

Kimaradó megállóhelyek Szitásdomb irányába: Vas Gereben utca, Dunapart Rezidencia, Dunakapu tér és Rónay Jácint utca.

A járatok a terelőútvonalon érintett Báthori út megállóhelyen megállnak, valamint Szitásdomb irányában Széchenyi István Egyetem megállóhelyet megfordulás után, a 11-es buszok Bácsa irányú megállóhelyén érintik.

