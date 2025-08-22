Jó, ha már most felkészülünk: forgalomkorlátozás, változó buszközlekedés az Ákos koncert idején

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: nemrég kiderült, melyik sztár lép fel augusztus 30-án a győri nyárzáró koncerten. A szokásos ingyenes rendezvényen Ákos koncerttel búcsúztatják a nyarat a győriek. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az Ákos koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el. Mutatjuk a részleteket.

Forrás: MW achívum

Ákos koncert: útlezárások a belvárosban

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a Nyárzáró Koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el augusztus 30-án este fél 8 és éjjel fél 12 között az Új Kapu utca – Móricz Zsigmond rakpart kereszteződés és a Rónay Jácint utca – Dózsa György rakpart kereszteződés közti útszakaszon (Móricz Zsigmond alsórakpart és Kossuth híd) –írja közleményében a Gyorprojekt.

Mint azt közleményükben írták: a fenti lezárt útszakaszon mindennemű jármű közlekedése tilos!