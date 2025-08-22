11 perce
Jó, ha már most felkészülünk: forgalomkorlátozás, változó buszközlekedés az Ákos koncert idején
A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a Nyárzáró Koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el. Az Ákos koncert idején utcákat zárnak le, és módosul a buszközlekedés is.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: nemrég kiderült, melyik sztár lép fel augusztus 30-án a győri nyárzáró koncerten. A szokásos ingyenes rendezvényen Ákos koncerttel búcsúztatják a nyarat a győriek. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az Ákos koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el. Mutatjuk a részleteket.
Ákos koncert: útlezárások a belvárosban
A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a Nyárzáró Koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el augusztus 30-án este fél 8 és éjjel fél 12 között az Új Kapu utca – Móricz Zsigmond rakpart kereszteződés és a Rónay Jácint utca – Dózsa György rakpart kereszteződés közti útszakaszon (Móricz Zsigmond alsórakpart és Kossuth híd) –írja közleményében a Gyorprojekt.
Mint azt közleményükben írták: a fenti lezárt útszakaszon mindennemű jármű közlekedése tilos!
Ákos jutalomkoncertre érkezik Győrbe, szerkesztőségünkben is mesélt élményeiről
A lezárás miatt az autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek:
- A 6-os jelzésű járatok mindkét irányban a Kossuth híd helyett a Széchenyi híd – Szövetség utca útvonalon közlekednek.
- Kimaradó megállóhelyek a belváros irányába: Dunakapu tér, Dunapart Rezidencia és Vas Gereben utca.
- Kimaradó megállóhelyek Szitásdomb irányába: Vas Gereben utca, Dunapart Rezidencia, Dunakapu tér és Rónay Jácint utca
A járatok a terelőútvonalon érintett Báthori út megállóhelyen megállnak, valamint Szitásdomb irányában Széchenyi István Egyetem megállóhelyet megfordulás után, a 11-es buszok Bácsa irányú megállóhelyén érintik.
Ahogy arról már beszámoltunk: Ákos lesz a győri nyárzáró koncert fellépője. A Dunakapu téri rendezvény – mely a Győri Bornapok része lesz – ingyenesen megtekinthető. Ákos mellett több ismert zenész is fellép a Győri Bornapokon.
A Győri Bornapok új helyszínnel bővül - Mutatjuk a részleteket
Ákos mellett több ismert zenész is fellép a Győri Bornapokon
Idén augusztus 28. és 30. között rendezik meg a városban a Győri Bornapokat, melynek helyszíne a belváros mellett a Radó-szigettel bővül. Az is kiderült, hogy az esemény fénypontja, a hagyományos nyárzáró koncert fellépje Ákos lesz. Ákos augusztus 30-án a győri nyárzárón, a Dunakapu téren ad nagy koncertet.