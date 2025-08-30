2 órája
Ákos jutalomkoncertet ad Győrben
Kovács Ákos énekes a győri Nyárzáró Koncert fellépője.
A koncert 20.30-kor kezdődik a Dunakapu téren, egyelőre úgy néz ki, csapadékos időben. Érdemes esőkabáttal készülni a kilátogatóknak. Kovács Ákos a Kisalföld kérdésére mindenesetre azt felelte, szeretettel vár mindenki a koncertre, amelyet a csapadékos időben is megtartanak. Már délután hat óra körül, tehát két és fél órával a kezdés előtt sokan várakoztak az esőben a színpad előtt, hallgatva a zenekar próbáját. Mintegy százan figyelték, amint Ákos behangol, voltak, akik már táncoltak is a dalokra. Az Indiántánc többeket éneklésre késztetett. A koncert előtt az énekes interjút adott, ebben az is elhangzott, hogy az új lemezéről is elhangoznak majd számok, mintegy a fele, de természetesen a koncert nagy részében a legnagyobb slágerek hallhatók majd. Elmondta, hogy nagyon sokat koncertezett már Győrben visszaemlékezett a kilencvenes évek fellépéseire, vagy éppen az Audi Arénában adott rendezvényre.
Ákos nyárzáró koncertje Győrben
- A Metropolis Turné 2025 kilenc előadása után jutalomkoncertre kaptunk lehetőséget. A Győri Bornapok vendégei leszünk augusztus 30-án, szombaton. Győr belvárosában, a Dunakapu téren felállított színpadon - írta néhány hete közösségi oldalán Ákos.
Felbolydul Győr
Szombaton este felbolydul a város. Az esemény nemcsak élményeket, de forgalomkorlátozásokat is tartogat számunkra. Részletek ITT!
Kovács Ákos
Az egykori Bonanza Banzai együttes énekese, szövegírója, zeneszerzője, majd szólistaként is népszerű és termékeny előadó a kilencvenes évektől napjainkig. Saját stúdiójában dolgozik, saját lemezkiadója gondozza albumait. Ákos az éneklés mellett akusztikus és elektromos gitáron, basszusgitáron, szintetizátoron és dobon is játszik. Önálló koncertjei mellett sok hazai fesztivál kiemelt fellépője. Két idegen nyelven, angolul és olaszul beszél. Nős, felesége Őry Krisztina. Négy gyermek apja: Márton (1998), Anna (2002), Kata (2005) és Júlia (2010). (Wikipédia)