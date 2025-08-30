Ákos jutalomkoncertet ad Győrben

A koncert 20.30-kor kezdődik a Dunakapu téren, egyelőre úgy néz ki, csapadékos időben. Érdemes esőkabáttal készülni a kilátogatóknak. Kovács Ákos a Kisalföld kérdésére mindenesetre azt felelte, szeretettel vár mindenki a koncertre, amelyet a csapadékos időben is megtartanak. Már délután hat óra körül, tehát két és fél órával a kezdés előtt sokan várakoztak az esőben a színpad előtt, hallgatva a zenekar próbáját. Mintegy százan figyelték, amint Ákos behangol, voltak, akik már táncoltak is a dalokra. Az Indiántánc többeket éneklésre késztetett. A koncert előtt az énekes interjút adott, ebben az is elhangzott, hogy az új lemezéről is elhangoznak majd számok, mintegy a fele, de természetesen a koncert nagy részében a legnagyobb slágerek hallhatók majd. Elmondta, hogy nagyon sokat koncertezett már Győrben visszaemlékezett a kilencvenes évek fellépéseire, vagy éppen az Audi Arénában adott rendezvényre.

Ákos nyárzáró koncertje Győrben

- A Metropolis Turné 2025 kilenc előadása után jutalomkoncertre kaptunk lehetőséget. A Győri Bornapok vendégei leszünk augusztus 30-án, szombaton. Győr belvárosában, a Dunakapu téren felállított színpadon - írta néhány hete közösségi oldalán Ákos.

Felbolydul Győr

