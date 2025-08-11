augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy buli lesz

1 órája

Megvan a győri nyárzáró koncert fellépője - fotók

Címkék#dunakapu#világsztár#Győri Bornapok#Thomas Anders#győri koncert#ákos

Kiderült, melyik sztár lép fel augusztus 30-án a győri nyárzáró koncerten. A szokásos ingyenes rendezvényen Ákossal búcsúztatják a nyarat a győriek.

Kisalföld.hu
Megvan a győri nyárzáró koncert fellépője - fotók

Várhatóan a nyárzáró koncerten is megtelik a győri Dunakapu tér.

Fotó: Kisalföld-archívum

Ákos lesz a győri nyárzáró koncert fellépője. A Dunakapu téri rendezvény – mely a Győri Bornapok része lesz – ingyenesen megtekinthető.

Ákos
Ákos zárja a nyarat Győrben.
Fotó: MW-archívum

A nyárnyitó koncerten igazi világsztár lépett fel Győrben, Thomas Anders saját számai mellett a legismertebb Modern Talking-dalokat is előadta.

Nyárzáró Győrben: Ákos a sztárvendég

A Győri Bornapok keretében nyárzáró ingyenes, 120 perces koncertet ad Ákos Győrben a Metropolis-turné keretében augusztus 30-án, szombaton 20.30-tól a Dunakapu téren, hangzott el az eseményt ismertető hétfői sajtótájékoztatón. Fontos a 20.30-as kezdés, amely éppen a korábbi 21 óra helyett a szokásosnál hosszabb, 120 perces műsor miatt lett egy fél órával előbbre hozva. 

Sajtótájékoztatón jelentették be a Győri Bornapok programját és fellépőit. Fotó: Csapó Balázs

A sajtótájékoztatón Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt kft ügyvezetője elmondta: a győri nyár folyamán beváltak az eddigi újítások, majd ismertette a bornapok részletes koncertjét. 

Győri Bornapok, íme a programok

Augusztus 28-án 

  • 17:30-kor a Borlovagrendek felvonulásával kezdődik a három napos esemény. A felvonulás ezúttal a Városházától indul és a Radó-szigeten, az új helyszínen ér véget - tavaly még a Széchenyi tétren volt a program.
  • 18 órakor tartják a Győri Bornapok megnyitóját tartják, akkor hirdetik ki a fesztivál borát is.
  • A sziget déli részén 18.15-kor a Viva Bacchus a fellépő, 
  • 19.30-kor Damu Renáta és Kónyai Tibor, 
  • 21.30-kor Falusi Mariann. 

Pénteken, augusztus 29-én 

  • 16 órakor Szabó Bence, 
  • 17 órakor Szarka Gyula és zenekara lép fel, 
  • 19 órakor Koszika és a Sárik Péter Trió, 
  • majd 21 órától Pély Barna ad nagykoncertet a sziget színpadán. 

Augusztus 30-án, szombaton 

  • 15 órakor a Brigh Beast Duo, 
  • 16.30-kor az Európai Borlovagrendek felvonulása szerepel a programban. A felvonulás a Rába Hoteltől indul a Baross út, Kazinczy utca, Széchenyi tér útvonalon. 
  • 17 órakor borlovagavatási ceremónia lesz a Szent Ignác bencés templom előtt. 
  • 17 órakor Tom White és a Mad Cirkus, 
  • 19 órakor a Dániel Balázs Trió játszik, majd következik Ákos. 

Mind a három nap a Radó-sziget északi végén DJ-k szórakoztatják a kilátogatókat esténként. A Bornapok kisérőprogramjaként pedig augusztus 27-én, szerdán Operagálát rendeznek az Evangélikus Öregtemplomban 19 órától, a jegyár 3000 forint. Fellép a győri Filharmonikus Zenekar, vezényel Arkagyij Berin. 

Győri Bornapok sajtótájékoztatója

Fotók: Csapó Balázs

Borsi Róbert kulturális tanácsnok az eseményen kifejtette: a nyáron értékes, hagyományőrző programok voltak Győrben. Az idei nyári eseményeken Győrben jóval többen vettek részt a korábbi éveknél. Elmondta, hogy azért döntöttek új helyszín mellett, mert a Radó-sziget korábban jól vizsgázott kisebb rendezvényeknél és a Győrkőc házigazdájaként is. Természetközeli helyszín, ideális a bornapokra. Mint Pécsinger János, a Pannonhalmi Borvidék Hegyközségi szervezete elnöke ismertette, a bornapokon 17 borvidékről 47 pincészet jelenik meg, közülük kilenc Pannonhalmáról. Mint mondta, a pannonhalmi borvidék (amely a 10 éve kezdődött felújítási program eredményeként Magyarország leginkább újratelepített borvidéke) sokat fejlődött az évek alatt. Az eseményen bemutatkoznak majd pezsgők, nagytestű borok, habzók egyaránt, és külön felhívta a figyelmet a rajnai rizlingre. Bíznak benne, hogy öt éven belül eredetvédelmet kaphat a borvidék. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu