Megvan a győri nyárzáró koncert fellépője - fotók, videó

Ákos lesz a győri nyárzáró koncert fellépője. A Dunakapu téri rendezvény – mely a Győri Bornapok része lesz – ingyenesen megtekinthető.

Ákos zárja a nyarat Győrben.

Fotó: MW-archívum

A nyárnyitó koncerten igazi világsztár lépett fel Győrben, Thomas Anders saját számai mellett a legismertebb Modern Talking-dalokat is előadta.

Nyárzáró Győrben: Ákos a sztárvendég

A Győri Bornapok keretében nyárzáró ingyenes, 120 perces koncertet ad Ákos Győrben a Metropolis-turné keretében augusztus 30-án, szombaton 20.30-tól a Dunakapu téren, hangzott el az eseményt ismertető hétfői sajtótájékoztatón. Fontos a 20.30-as kezdés, amely éppen a korábbi 21 óra helyett a szokásosnál hosszabb, 120 perces műsor miatt lett egy fél órával előbbre hozva.

Sajtótájékoztatón jelentették be a Győri Bornapok programját és fellépőit. Fotó: Csapó Balázs

A sajtótájékoztatón Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt kft ügyvezetője elmondta: a győri nyár folyamán beváltak az eddigi újítások, majd ismertette a bornapok részletes koncertjét.

Győri Bornapok, íme a programok

Augusztus 28-án

17:30-kor a Borlovagrendek felvonulásával kezdődik a három napos esemény. A felvonulás ezúttal a Városházától indul és a Radó-szigeten, az új helyszínen ér véget - tavaly még a Széchenyi tétren volt a program.

18 órakor tartják a Győri Bornapok megnyitóját tartják, akkor hirdetik ki a fesztivál borát is.

A sziget déli részén 18.15-kor a Viva Bacchus a fellépő,

19.30-kor Damu Renáta és Kónyai Tibor,

21.30-kor Falusi Mariann.

Pénteken, augusztus 29-én

16 órakor Szabó Bence,

17 órakor Szarka Gyula és zenekara lép fel,

19 órakor Koszika és a Sárik Péter Trió,

majd 21 órától Pély Barna ad nagykoncertet a sziget színpadán.

Augusztus 30-án, szombaton

15 órakor a Brigh Beast Duo,

16.30-kor az Európai Borlovagrendek felvonulása szerepel a programban. A felvonulás a Rába Hoteltől indul a Baross út, Kazinczy utca, Széchenyi tér útvonalon.

17 órakor borlovagavatási ceremónia lesz a Szent Ignác bencés templom előtt.

17 órakor Tom White és a Mad Cirkus,

19 órakor a Dániel Balázs Trió játszik, majd következik Ákos.

Mind a három nap a Radó-sziget északi végén DJ-k szórakoztatják a kilátogatókat esténként. A Bornapok kisérőprogramjaként pedig augusztus 27-én, szerdán Operagálát rendeznek az Evangélikus Öregtemplomban 19 órától, a jegyár 3000 forint. Fellép a győri Filharmonikus Zenekar, vezényel Arkagyij Berin.