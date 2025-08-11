8 órája
Megvan a győri nyárzáró koncert fellépője - fotók, videó
Kiderült, melyik sztár lép fel augusztus 30-án a győri nyárzáró koncerten. A szokásos ingyenes rendezvényen Ákossal búcsúztatják a nyarat a győriek.
Várhatóan a nyárzáró koncerten is megtelik a győri Dunakapu tér.
Fotó: Kisalföld-archívum
Ákos lesz a győri nyárzáró koncert fellépője. A Dunakapu téri rendezvény – mely a Győri Bornapok része lesz – ingyenesen megtekinthető.
A nyárnyitó koncerten igazi világsztár lépett fel Győrben, Thomas Anders saját számai mellett a legismertebb Modern Talking-dalokat is előadta.
Nyárzáró Győrben: Ákos a sztárvendég
A Győri Bornapok keretében nyárzáró ingyenes, 120 perces koncertet ad Ákos Győrben a Metropolis-turné keretében augusztus 30-án, szombaton 20.30-tól a Dunakapu téren, hangzott el az eseményt ismertető hétfői sajtótájékoztatón. Fontos a 20.30-as kezdés, amely éppen a korábbi 21 óra helyett a szokásosnál hosszabb, 120 perces műsor miatt lett egy fél órával előbbre hozva.
A sajtótájékoztatón Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt kft ügyvezetője elmondta: a győri nyár folyamán beváltak az eddigi újítások, majd ismertette a bornapok részletes koncertjét.
Győri Bornapok, íme a programok
Augusztus 28-án
- 17:30-kor a Borlovagrendek felvonulásával kezdődik a három napos esemény. A felvonulás ezúttal a Városházától indul és a Radó-szigeten, az új helyszínen ér véget - tavaly még a Széchenyi tétren volt a program.
- 18 órakor tartják a Győri Bornapok megnyitóját tartják, akkor hirdetik ki a fesztivál borát is.
- A sziget déli részén 18.15-kor a Viva Bacchus a fellépő,
- 19.30-kor Damu Renáta és Kónyai Tibor,
- 21.30-kor Falusi Mariann.
Pénteken, augusztus 29-én
- 16 órakor Szabó Bence,
- 17 órakor Szarka Gyula és zenekara lép fel,
- 19 órakor Koszika és a Sárik Péter Trió,
- majd 21 órától Pély Barna ad nagykoncertet a sziget színpadán.
Augusztus 30-án, szombaton
- 15 órakor a Brigh Beast Duo,
- 16.30-kor az Európai Borlovagrendek felvonulása szerepel a programban. A felvonulás a Rába Hoteltől indul a Baross út, Kazinczy utca, Széchenyi tér útvonalon.
- 17 órakor borlovagavatási ceremónia lesz a Szent Ignác bencés templom előtt.
- 17 órakor Tom White és a Mad Cirkus,
- 19 órakor a Dániel Balázs Trió játszik, majd következik Ákos.
Mind a három nap a Radó-sziget északi végén DJ-k szórakoztatják a kilátogatókat esténként. A Bornapok kisérőprogramjaként pedig augusztus 27-én, szerdán Operagálát rendeznek az Evangélikus Öregtemplomban 19 órától, a jegyár 3000 forint. Fellép a győri Filharmonikus Zenekar, vezényel Arkagyij Berin.
Győri Bornapok sajtótájékoztatójaFotók: Csapó Balázs
Borsi Róbert kulturális tanácsnok az eseményen kifejtette: a nyáron értékes, hagyományőrző programok voltak Győrben. Az idei nyári eseményeken Győrben jóval többen vettek részt a korábbi éveknél. Elmondta, hogy azért döntöttek új helyszín mellett, mert a Radó-sziget korábban jól vizsgázott kisebb rendezvényeknél és a Győrkőc házigazdájaként is. Természetközeli helyszín, ideális a bornapokra. Mint Pécsinger János, a Pannonhalmi Borvidék Hegyközségi szervezete elnöke ismertette, a bornapokon 17 borvidékről 47 pincészet jelenik meg, közülük kilenc Pannonhalmáról. Mint mondta, a pannonhalmi borvidék (amely a 10 éve kezdődött felújítási program eredményeként Magyarország leginkább újratelepített borvidéke) sokat fejlődött az évek alatt. Az eseményen bemutatkoznak majd pezsgők, nagytestű borok, habzók egyaránt, és külön felhívta a figyelmet a rajnai rizlingre. Bíznak benne, hogy öt éven belül eredetvédelmet kaphat a borvidék.