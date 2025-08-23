Ajakfeltöltésből rémálom - Exkluzív podcast dr. Kuroli Enikővel

A szépészeti beavatkozásokról mindenkinek megvan a maga véleménye. Van, aki hiúságnak tartja, más teljesen elfogadható kis korrekcióként tekint rá. Abban viszont nem lehet vita, hogy egy ilyen döntés miatt senki nem érdemel olyan fájdalmat, hogy sem aludni, sem enni ne tudjon, hogy heteken át kelljen kórházban kezelni, hogy visszafordíthatatlan károk keletkezzenek az ínyében. Zsófi igaz története bejárta az országot. A félresikerült ajakfelöltés dr. Kuroli Enikő klinikai főorvos, patológus és bőrgyógyász szakorvos posztja után vált ismertté.

Fotó: Csapó Balázs

Kuruzslók és zugfeltöltők

A doktornő elfogadta a meghívásunkat, hogy egy podcastben rávilágítson az eset hátterében meghúzódó sokkal komolyabb problémákra. A beszélgetés során olyan témák kerültek szóba, mint

Zsófi esetének részletei,

zugfeltöltők veszélyei,

szakemberként mit remél a belügyminisztérium új rendeletétől,

milyen intő jelekre figyeljünk, ha esztétikai beavatkozáshoz keresünk szakembert.

Dr. Kuroli Enikő térségünkhöz is ezer szállal kötődik, hiszen győri születésű, sőt, a család több szállal is kapcsolódik Apor Vilmoshoz. A város iránt érzett szeretetéről és kedvenc helyeiről is mesélt.

Egy ajakfelöltés szomorú története

– Az arcnál talán nincs is veszélyeztetettebb terület esztétikai szempontból, itt nagyon hamar lehet nagy bajt csinálni. Zsófi esetében ez sajnos megtörtént, mert az injekció az állában egy eret talált el, a hialuronsav pedig egy érbe került. Az érbe bejuttatott bármilyen anyag érelzáródást okoz, a területre pedig nem tud onnantól kezdve vér jutni. Ebből adódóan az a terület vérellátás hiányában elhal – mondta el az esettel kapcsolatban dr. Kuroli Enikő.

A beszélgetés során a doktornő részletesen elmondta, milyen veszélyei vannak a zugfeltöltők által végzett beavatkozásoknak. A dekoratív közösségi média felületek ellenére, pedig törvénytelen, amit tesznek. A kompetencia határok átlépésének veszélyeiről a mentális egészség terén korábbi cikkünkben már írtunk.

Hallgassa meg podcastünket: