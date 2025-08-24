augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

21°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elhunyt az ácsmester

1 órája

Elhunyt a Rábaköz híres ácsmestere, "minden rábaközi ácsok atyja", Gyula bácsit gyászolják tanítványai

Címkék#ácsmester#tanítvány#Társadalmi Munkáért Emlékplakett#Varga Gyula#elhunyt

Veszteség érte a rábaközi iparostársadalmat, elhunyt Varga Gyula ácsmester. hosszú és tevékeny élet után pihent meg. A szeretett és tisztelt ácsmestert családja mellett tanítványok sora gyászolja.

Kisalföld.hu

Fekete zászló hirdeti a csornai Ipartestület székházának homlokzatán, hogy 91. évében elhunyt Varga Gyula ácsmester. Azt mondják Gyula bácsiról, hogy a térségben ma tevékenykedő ácsmesterek mind az ő "köpönyegéből" bújtak elő, hiszen szinte valamennyien a tanítványai voltak. Gyula bácsit szerették és tisztelték a Rábaközben, ő a környékbeli ácsok "atyja" volt. Augusztus 25-én vesznek tőle végső búcsút, a csornai Szent Antal temetőben.

Varga Gyula ácsmester elhunyt.
Varga Gyula ácsmester több mint hetven évig dolgozott szakmájában. Most megpihent. Fotó: Kisalföld archívum

Elhunyt az ácsmester

Hosszú ideig dolgozott, jóval túl a nyolcvanadik évén is aktívan vállalt munkát és a tetőre is felmászott, ha szükség volt tanácsára, útmutatására. A kisalfold.hu 2022-ben, 87 éves korában írt róla cikket. Gyula bácsi életéről, munkájáról beszélt. Akkor 72, a szakmában eltöltött év után készült nyugdíjba vonulni. "Most már érzem, hogy abba kell hagyni – mondta három éve és felidézte, hogy édesapja is ácsmester volt, ő pedig Gyula bácsi 15 évesen már belekóstolt a szakmába. Hogy azóta hány tető került ki a kezei közül, nem tudta megmondani, azt azonban igen, hogy Stockholm volt a legtávolabbi unkahelye. "A legnagyobb változás a szakmában a gépesítés terén történt. Anno traktoron volt a szalagfűrész, emlékszem, mikor Celldömölkre mentünk, már éjfélkor elindult a traktor, hogy időben odaérjen, estére pedig már be volt lécezve a tető. Igyekeztünk folyamatosan modernizálni, haladni a korral és modern gépeket beszerezni"-jegyezte meg.

Büszkén említette, hogy 34 tanuló volt nála az évtizedek alatt. "Jó tanulóim voltak, szorgalmasak." A mesternél nem csak nemcsak a szakmát, de a munka szeretetét is megtanulták a diákok. A kérdésre, hogy mit adott neki a mestersége, hogy ilyen soká kitartott mellette, azt felelte, hogy a szabadság érzését. Jó ács pedig véleménye szerint az lehet, aki lelkiismeretesen végzi a munkáját. 

Gyula bácsi fáradozásait a tágabb környezetében is elismerték: kétszer is megkapta a Társadalmi Munkáért Emlékplakett kitüntetés arany fokozatát Csorna településfejlesztésében elért eredményes munkája elismeréséül. Az ácsmester most megpihent, több mint hét évtizedes munka eredménye azonban még sokáig látható lesz idelent.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu