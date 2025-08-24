Elhunyt a Rábaköz híres ácsmestere, "minden rábaközi ácsok atyja", Gyula bácsit gyászolják tanítványai

Fekete zászló hirdeti a csornai Ipartestület székházának homlokzatán, hogy 91. évében elhunyt Varga Gyula ácsmester. Azt mondják Gyula bácsiról, hogy a térségben ma tevékenykedő ácsmesterek mind az ő "köpönyegéből" bújtak elő, hiszen szinte valamennyien a tanítványai voltak. Gyula bácsit szerették és tisztelték a Rábaközben, ő a környékbeli ácsok "atyja" volt. Augusztus 25-én vesznek tőle végső búcsút, a csornai Szent Antal temetőben.

Varga Gyula ácsmester több mint hetven évig dolgozott szakmájában. Most megpihent. Fotó: Kisalföld archívum

Elhunyt az ácsmester

Hosszú ideig dolgozott, jóval túl a nyolcvanadik évén is aktívan vállalt munkát és a tetőre is felmászott, ha szükség volt tanácsára, útmutatására. A kisalfold.hu 2022-ben, 87 éves korában írt róla cikket. Gyula bácsi életéről, munkájáról beszélt. Akkor 72, a szakmában eltöltött év után készült nyugdíjba vonulni. "Most már érzem, hogy abba kell hagyni – mondta három éve és felidézte, hogy édesapja is ácsmester volt, ő pedig Gyula bácsi 15 évesen már belekóstolt a szakmába. Hogy azóta hány tető került ki a kezei közül, nem tudta megmondani, azt azonban igen, hogy Stockholm volt a legtávolabbi unkahelye. "A legnagyobb változás a szakmában a gépesítés terén történt. Anno traktoron volt a szalagfűrész, emlékszem, mikor Celldömölkre mentünk, már éjfélkor elindult a traktor, hogy időben odaérjen, estére pedig már be volt lécezve a tető. Igyekeztünk folyamatosan modernizálni, haladni a korral és modern gépeket beszerezni"-jegyezte meg.

Büszkén említette, hogy 34 tanuló volt nála az évtizedek alatt. "Jó tanulóim voltak, szorgalmasak." A mesternél nem csak nemcsak a szakmát, de a munka szeretetét is megtanulták a diákok. A kérdésre, hogy mit adott neki a mestersége, hogy ilyen soká kitartott mellette, azt felelte, hogy a szabadság érzését. Jó ács pedig véleménye szerint az lehet, aki lelkiismeretesen végzi a munkáját.

Gyula bácsi fáradozásait a tágabb környezetében is elismerték: kétszer is megkapta a Társadalmi Munkáért Emlékplakett kitüntetés arany fokozatát Csorna településfejlesztésében elért eredményes munkája elismeréséül. Az ácsmester most megpihent, több mint hét évtizedes munka eredménye azonban még sokáig látható lesz idelent.