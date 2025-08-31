augusztus 31., vasárnap

Álláspont

1 órája

A virágporügynök

"A biológiai sokféleség és az evolúció rejtett mintázatainak feltárása a tét."

Ivánkovics József
A virágporügynök

A fellelt borostyánok ősi időkről közvetítenek fontos információkat. Fotó: Pixabay

Amikor a Jurassic Park című film első részében a borostyánba zárt szúnyogból kinyerték a dinoszauruszok DNS-ét és megalkották belőle az állatokat, a világot egyszerre kapta el a tudományos láz és a popcornillatú fantáziálás. Most pedig itt állunk egy hasonlóan lenyűgöző, bár nem hollywoodi felfedezésnél: magyar kutatók egy közel 100 millió éves poloska maradványát találták meg egy burmai borostyánban. Igaz, ebből aligha lesz T-rex-­klónozás, legfeljebb a gondolat ébreszt némi tiszteletet a természet mérnöki kreativitása iránt.

Az állat, amely a fosszilis gyantában rekedt, nem csupán múzeumi kuriózum. Viráglátogató életmódja arra utal, hogy a poloskák a földtörténeti múltban aktívan részt vettek a növények beporzásában. Ez kissé olyan, mintha kiderülne, hogy a Jurassic Park biztonsági őrei titokban zongoraművészek voltak. A ma élő poloskákat leginkább kellemetlen szagukról és szívogató szájszervükről ismerjük, ám az ősi rokonok bizonyítják, hogy a rosszfiúimázs mögött régen hasznos ökológiai szerep is rejtőzött.

A borostyán különleges időkapszula: olyan részletgazdagon őrzi meg a múlt apró lényeit, ahogyan más kőzetek sosem. Ha a szúnyog a Jurassic Parkban a fantasztikum kapuját nyitotta ki, a poloska most inkább a józan, tudományos rácsodálkozásét. Nem a genetikai feltámasztás, hanem a biológiai sokféleség és az evolúció rejtett mintázatainak feltárása a tét. És valljuk be: talán jobb is, ha a jövőnkben nem dinoszauruszokkal kell osztoznunk a buszmegállóban, elég, ha új szemmel nézünk a poloskára mint a természet egykori, meglepően szorgos kis beporzójára, még akkor is, ha napjainkban a kertjeinkben azon törjük a fejünket, hogyan szabadíthatnánk meg a paradicsomokat ezektől a jószágoktól.

 

