Vész esetére

1 órája

A hétvégi állatorvosi ügyelet időpontjai Győr-Moson-Sopronban

Augusztus 9-10-én a következők szerint alakul a hétvégi állatorvosi ügyelet. Az állatorvosi ügyelet csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján vehető igénybe, sürgős és életveszélyes esetek ellátására!

Kisalföld.hu
A hétvégi állatorvosi ügyelet időpontjai Győr-Moson-Sopronban

Fotó: Shutterstock

Csorna város és környéke I.

Csorna-Farád- Jobaháza- Rábatamási- Bogyoszló- Magyarkeresztúr- Sopronnémeti- Szil- Zsebeháza- Potyond- Páli- Vág- Rábasebes- Szany- Szilsárkány- Pásztori- Rábaszentandrás- Sobor- Egyed- Rábapordány- Dör- Rábacsanak

Csorna város és környéke II.

Csorna-Bágyogszovát- Bodonhely- Rábacsécsény- Kisbabot- Rábaszentmihály- Mérges- Kóny- Enese- Bősárkány- Barbacs- Maglóca- Acsalag- Markotabödöge- Cakóháza- Tárnokréti- Rábcakapi- Fehértó- Győrsövényház- Földsziget- Bezi

az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig

szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart

Dr. Rácz Sándor 06-30/485-7212

________________________________

Győri Kisállatrendelői ügyelet www.allatorvosiugyeletgyor.hu

________________________________
Kapuvár és Sopron környéke

az ügyelet pénteken 16 órától 21 óráig

szombaton és vasárnap reggel 8 órától 21 óráig tart

Kapuvár- Agyagosszergény- Fertőendréd- Vitnyéd- Miklósmajor- Osli- Öntésmajor- Babót- Veszkény- Szárföld- Mihályi- Kisfalud- Himód- Gyóró- Vadosfa- Rábakecöl- Edve- Vásárosfalu- Beled- Cirák- Dénesfa- Vica- Hövej

Lővő- Völcsej- Szakony- Zsira- Und- Gyalóka- Egyházasfalu- Újkér- Nemeskér- Iván- Röjtökmuzsaj-Sopronhorpács-Sopronkövesd-Ebergőc-Nagylózs-Pinnye-Fertőd-Fertőszéplak-Répceszemere-Csáfordjánosfa-Csér-Pusztacsalád-Répcevis-Fertőszentmiklós-Sarród-Nyárliget-Tőzeggyármajor,Fertőújlak-Hegykő-Hidegség-Fertőhomok-Csapod-Petőháza-Fertőboz-Pereszteg-Nagycenk-Kópháza

Dr. Kőrössy Sándor 06-30/9560-309

