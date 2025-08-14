augusztus 14., csütörtök

1 órája

A forróságban várakoznak az autósok az M1-esen

Sajnos csütörtökön is káosz alakult ki a sztrádán, terelések, dugók és balesetek nehezítik a közlekedést az M1-esen.

Kisalföld.hu
Az Útinform információi szerint:

  • Hegyeshalom irányába a 34-es és a 42-es km között terelés kiépítés miatt sávzárásra, továbbá Herceghalom és Bicske között 5-6 km-es torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani. Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön.
  • a 89-es km-nél a Komárom/Nagyigmánd csomópont után munkavégzés miatt Hegyeshalom irányába 4-5 km-es torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le a 67-es km-nél a Tata/Környe csomópontban és a Tata-Kocs-Nagyigmánd-Bábolna-Bana útvonalon kerüljön!
  • Az ellenkező oldalon is lassul a forgalom és torlódás alakult ki, ami meghaladta az 4 km-t, szintén munkavégzés miatt, ezért aki teheti térjen le a 94-es Ács/Bana/Bábolna csomópontnál és Nagyigmánd-Kocs útvonalon kerüljön.

Útépítés miatt:

  • Biatorbágy és Bicske között útépítők dolgoznak, ezért a Budapest felé vezető oldalon a 36-os és a 20-as km között a belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad.
  • a főváros irányába, az 56-os és a 41-es km között a belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad.
  • Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
