Dugók, balesetek
1 órája
A forróságban várakoznak az autósok az M1-esen
Sajnos csütörtökön is káosz alakult ki a sztrádán, terelések, dugók és balesetek nehezítik a közlekedést az M1-esen.
Fotó: Molcsányi Máté
Az Útinform információi szerint:
- Hegyeshalom irányába a 34-es és a 42-es km között terelés kiépítés miatt sávzárásra, továbbá Herceghalom és Bicske között 5-6 km-es torlódásra és megnövekedett menetidőre kell számítani. Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön.
- a 89-es km-nél a Komárom/Nagyigmánd csomópont után munkavégzés miatt Hegyeshalom irányába 4-5 km-es torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le a 67-es km-nél a Tata/Környe csomópontban és a Tata-Kocs-Nagyigmánd-Bábolna-Bana útvonalon kerüljön!
- Az ellenkező oldalon is lassul a forgalom és torlódás alakult ki, ami meghaladta az 4 km-t, szintén munkavégzés miatt, ezért aki teheti térjen le a 94-es Ács/Bana/Bábolna csomópontnál és Nagyigmánd-Kocs útvonalon kerüljön.
Útépítés miatt:
- Biatorbágy és Bicske között útépítők dolgoznak, ezért a Budapest felé vezető oldalon a 36-os és a 20-as km között a belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad.
- a főváros irányába, az 56-os és a 41-es km között a belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad.
- Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre