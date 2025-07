Kétszázharmincezer euró a Rudolf-ligetre

Éppen a múlt héten a Rotary klub jelentette be: tanösvényt alakítanak ki a mosonmagyaróvári Rudolf ligetben. Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester pedig kiemelte: egy Interreg pályázat jóvoltából 230 ezer eurót nyertek a mosoni zöldterület megújítására. Ebből a pénzből kivágják a balesetveszélyes fákat, újakat ültetnek és padokat is kihelyeznek, ezzel is nagyobb látogatottságot biztosítva a mosoni zöldterületnek. Ide passzol a tanösvény is.

Zöldterület újul meg a mosoni városrészben: a Rudolf ligetben Jáger Katalin lányaival.

Fotó: Kerekes István

Zöldterület újul meg Mosonmagyaróváron

Mint megtudtuk, a Mosoni-Duna jobb parti hullámterén található keményfás Rudolf liget, melyet az 1870-es években alakítottak ki és Habsburg Rudolf (1858-1881) trónörökösről kapta nevét, egy szlovák-magyar projekt keretében újulhat meg.

A „Zöld városok a Duna-régióban” elnevezésű új határon átnyúló projekt fő célja a természeti tőke védelme és megőrzése, a városi zöldinfrastruktúra fejlesztésén keresztül, zöldterületek revitalizációjával a klímaváltozás kontextusában. A partnerség lehetőséget ad a tapasztalatcserére és az éghajlatváltozáshoz való közös alkalmazkodásra.

A projekt révén minőségi közterek jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a lakosság életminőségének javításához és a városok vonzerejének növeléséhez.