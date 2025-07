Zéró kibocsátás, maximális előrelépés: bemutatkozik Bécs új buszflottája

Bécs ismét fontos lépést tesz a klímasemleges jövő felé: 2025 szeptemberétől tíz modern, hidrogén-elektromos E-H2 busz áll szolgálatba Bécs közlekedési vállalata, a Wiener Linien üzemeltetésében, a 2A és 3A jelzésű belvárosi vonalakon. Az innovatív járművek ötvözik az elektromos hajtás tisztaságát a fenntartható, megújuló forrásból előállított hidrogén előnyeivel, így károsanyag-kibocsátás nélkül közlekednek Bécs belvárosában. A zéró emissziós buszok egy új korszak kezdetét jelentik a bécsi városi közlekedésben, ahol a környezetvédelem és az utaskényelmet biztosító technológia kéz a kézben jár.

A képen Bécs közlekedésért felelős városi tanácsnoka, Ulli Sima (jobbra) és Gudrun Senk, a Wiener Linien műszaki vezetője (balra) bemutatják Bécs új, hidrogén-elektromos buszflottáját.

Forrás: © Stadt Wien/Markus Wache

Gudrun Senk, a Wiener Linien műszaki ügyvezetője így fogalmazott:"A Bécsi Közművek, a Wiener Stadtwerke cégcsoport elkötelezetten dolgozik a klímavédelemért, és az új buszok bevezetése is ezt a célt szolgálja. Szeptembertől a bécsiek egy környezetbarátabb, csendesebb és biztonságosabb közlekedést élvezhetnek – mindezt a megszokott kényelemmel."

Az új buszokat az olasz Rampini cég készítette, felépítésükben egy nagy akkumulátorral és egy hidrogénnel működő energiaforrással is rendelkeznek. Tetejükön három tartály található, amelyek összesen 15 kilogramm hidrogént tárolnak. A buszok ezzel az energiával legalább 250 kilométert tudnak megtenni újratöltés nélkül, vagyis egy egész napot közlekedhetnek anélkül, hogy meg kellene állniuk. A járművek egyszerre 42 utast tudnak szállítani, továbbá külön hely áll rendelkezésre babakocsi vagy kerekesszék számára.

Bécs célja, hogy 2040-re klímasemleges várossá váljon, amelyhez elengedhetetlen a környezetkímélő közlekedési megoldások folyamatos fejlesztése is. A Wiener Linien hosszú távon is elkötelezett amellett, hogy egyre több fenntartható járművet szerezzen be, és további vonalakon is bevezesse a korszerű technológiát. Ennek egyik lépése, hogy a mostaniak után még 2025-ben forgalomba állnak a tizenkét méteres, hidrogénmeghajtású Caetano buszok a 39A vonalon, amelyek a Leopoldauban kialakított új töltőállomáson tankolják majd a speciális üzemanyagot. Az E-H2-es buszok elindítása nemcsak a város zöld törekvéseit erősíti, hanem tovább növeli Bécs jelentőségét a fenntartható városi közlekedés terén – közelebb hozva a klímasemlegességi célok megvalósítását.

